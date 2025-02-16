專訪｜林景程社恐在片場好蝕底　鮑起靜一眼看穿用母愛舉動助破冰

「我好憎呢個性格呀！」一提起自己內向拘謹的一面，林景程直言好無奈。總覺得娛樂圈是「E人」的天下，「I人」在這一行很蝕底，林景程自言受童年的經歷影響，見到長輩就定晒格，也難與人開話題，拍劇等埋位時都寧願靜靜匿埋。他知道自己需要主動點，曾試著努力Social，但總是「dead air」收場，效果強差人意，他不禁說：「真係搞唔掂！」為何一個怕尷尬、怕搭訕、怕交際嘅人，還可以在娛樂圈生存到18年？他感恩多位前輩主動示好，例如曾被指很惡的鄭嘉穎，以及影后鮑起靜等，都曾做過令他受寵若驚的舉動，使他銘記於心。

場地：New York Cut



專訪｜林景程棄高薪追夢家人不認同 遭父指受騙入行：佢係金錢派

林景程接受《01娛樂》專訪。

林景程給人的感覺斯文、謙虛、乖仔，講到是否從小到大都循規蹈矩，他直呼：「我好憎呢個性格呀！」小時候家人已訓練他，見到長輩一定要叫人，無論對方是否得閒，都一定要叫一句，而這竟然令他長大後見到長輩就很害怕，「就算去片場都係，我係好孤僻、好社恐咁樣，我見到人多我又驚，見到長輩我成個係定晒喺度，佢講咩我就話『係係，好好好，得得得，明白明白，可以可以』，嗰種嚟㗎。但係對我嚟講，咁樣好拘謹，我唔想自己咁。」他認為這個絕對是影響到演藝工作的缺點，非常吃虧，尤其是演員之間很講求溝通、默契，但他卻自言「我溝通唔到」，有時講完一兩句，已不知如何接下去，拍劇等埋位時索性躲在一旁，讓大家找不到他，「我唔識交際，我真係好差。」

林景程深知自己內向拘謹的性格在娛樂圈很蝕底，也很想改變，但奈何他覺得自己實在不擅交際，效果強差人意。（麥超億、葉思雅攝）

嘗試戒內向主動開話題 氣氛反而更突兀

景程不是未試過改的，人人都說，見到監製要Social，他也試過主動上前搭話，但結果如何？他說：「好odd喎講完之後，仲odd過好似你就咁同佢講聲『早晨！午安』咁樣，嗰件事係搞唔掂。（係咪接唔到落去呀？）接唔到呀！接完落去之後，我就心諗『哎呀，死啦，dead air dead air，𨋢仲未到喎！我要講啲咩呢？真係唔知！跟住開門出去，『好啦！拜拜！』」講完這句他再做出掩面動作，坦言：「真係搞唔掂。」實在十分搞笑。其實他也曾擔心被覺得不合群，所以其他人傾偈，他也試過站過去嘗試插嘴，卻總是找不到適合說話的時機，他更說：「我真係覺得自己做得好核突！大家傾偈我就企埋去，嘗試講，好似冇乜位插到入去喎，跟住我就全程變咗企咗喺度，跟住笑，熟我嘅人都知我係咁樣，佢哋又冇乜嘢，初初就可能覺得我好怪。」

對於試圖主動卻又無法解決Dead air的問題，景程相當悔恨，問自己：「哎呀！點解我講唔到嘢呀！」（麥超億、葉思雅攝）

問到有沒有其他演員試圖幫他融入大家，景程說：「其實佢撩我傾偈已經係好融入㗎喇！」趙希洛是其中一位這樣的角色，久不久就會打電話給他傾偈，很有耐性找不同話題，他笑說：「唔知佢係咪發現呢個人有啲問題，要多多照顧。」（Instagram：ccandice.c）

而林秀怡也是另一位不放棄景程的朋友，試著很努力地撬開他的嘴巴。（facebook：林景程）

性格拘謹怕長輩 鮑姐一個舉動超暖心

幸好景程在圈中遇到很多有愛的前輩、同事，例如在《下流上車族》演他母親的「鮑姐」鮑起靜，景程對她非常尊敬，有很多話想跟她說，卻不知從何入手，然而鮑姐也察覺到這一點，於是主動示好，「我記得有一次我化妝，化完之後佢從後攬住我，攬過嚟，佢同我講嘢，跟住嗰刻我覺得好溫暖！我知道佢係見到我好拘謹，而佢演我阿媽喎，佢想打破呢樣嘢，真係好好嘅前輩！我嗰刻同佢嘅戲，我係放鬆咗好多。」景程表示，自己在過往未必太多發揮機會時，所幸都有機會夥拍一些很好的演員，因此即使自己戲份不多，靠住觀察、請教等等，對提升演技都有很大得著，先是《踩過界II》的秦沛，再有令人覺得意想不到的視帝鄭嘉穎。

景程自覺幸運，即使戲份少時，身旁也有很多厲害的學習對象，他第一個提到的名字是《踩過界II》的秦沛：「你會Observe到佢點樣面對或者處理劇本，每場戲同佢個態度點樣處理，佢成日同我哋講話要放到好鬆，你返片場就係返屋企，但其實好難做 。」（Instagram：lamkingching）

景程指鮑姐大概看得出他很害羞拘謹，主動上前給他一個擁抱，令他感到非常溫暖，二人之後再演起母子都變得更放鬆了。（Instagram：lamkingching）

曾聽聞鄭嘉穎好惡 私下真面目令人意外

景程與嘉穎在《星空下的仁醫》合作，他曾聽聞嘉穎是個很惡的人，起初完全不敢跟對方攀談，「我以前唔認識嘉穎嗰陣時，好多人都話佢，『好惡㗎！唔好呀！唔好問啦，傻㗎咩？黐線！』但係我面對嘅佢又好Nice喎！」他指嘉穎教了他很多，當記者問到，既然外間說嘉穎這麼難相處，內向的景程怎麼會夠膽開口，但原來是嘉穎做主動的，其舉動更令景程受寵若驚呢！他說：「所以我話嘉穎其實係一個好好嘅人，因為嗰排電視播緊《殺手》，開緊工嘅時候，佢主動同我講話：『我有睇你《殺手》小秉，『做得好呀，有嘢㗎，做得好！』我話吓？鄭嘉穎同我講呢啲嘢？跟住我就『多謝多謝』，打蛇隨棍上，我就問佢究竟演戲應該點，因為佢打開咗個話題，令到我覺得呢個人係可以接觸，唔係我想像中嗰種恐懼，傳聞嚟嘅啫我覺得。」

林景程曾聽聞鄭嘉穎很惡，沒想到對方竟主動表示有留意他的作品，讚他演得好，使他受寵若驚！（《星空下的仁醫》劇照）

鄭嘉穎不厭其煩教演戲 演路人甲成功開竅

景程說，自己當時戲份少，要準備的其實不多，於是在現場不斷捉住嘉穎問問問，「問到我自己都覺得煩！佢冇發過任何一個脾氣，佢真係全部慢慢同我講。」景程指自己做一整場戲反而還好，但以前常常都會做一些行行企企、無端端走入場景，講完一句對白就走的角色，他總是演得很不自然，而嘉穎一語中的直出問題是景程「唔入局」，他續說：「我嗰一句對白就講得好衰嘅真係，一句真係十隻字唔夠，但係真係㪐㪐㩿㩿或者窒。我記得我問過佢呢個點樣處理，因為我好困擾，對我哋成日都要做呢啲行行企企走入嚟講一句嘅，佢係會講返嗰個心態，即係你入到嚟之後，其實你就淨係諗住想講嗰一句對白，咁嗰一句對白就唔得囉，你係點解入嚟、你個角色係點樣、你出面做緊啲乜嘢先？你所有嘢有晒喺度，你咪等於一場戲囉！你成日都掛住入嚟，我淨係要講嗰一句對白，講完就走，所以唔會演到囉。」他聽完後茅塞頓開，之後演出也差很遠了。

景程亦感謝郭晉安拍《白色強人2》時不厭其煩解答自己的問題：「我問佢哋嘅嘢，唔一定用得晒，唔一定用得到添，因為有啲時候問完，佢哋用呢個方法去演，可能係好方法，但係我唔得嘅，對我嚟講我會係拖垮咗我，但令我搵到自己，歸納咗佢哋講嘅嘢，搵到自己一套舒服嘅做法。」（Instagram：lamkingching）

與佘詩曼對戲 驚嘆神級演技原來已留力

景程在2023年的神劇《新聞女王》中，演出中槍昏迷十年再奇蹟甦醒的梁Sir，說句話都有困難，要逐個字吐出來，他演繹得非常好，其中一幕他要跟累他中槍的「Man姐」佘詩曼和解，問他有沒有從阿佘身上學到什麼，他說：「佢嗰種我係100%學唔到，因為佢係對我嚟講，我覺得唔係人嚟㗎，佢係神嚟㗎！佢嗰種運用眼淚嘅能力係，你唔會知道一個人係點樣可以調動到嗰個情感，而你望上去係咁隨意㗎。當然我明白佢係做咗好多好多好多好大量嘅功課先會有咁嘅嘢，但你要做到出嚟其實係好難。」

《新聞女王》的梁Sir一角戲份少但不易做，景程卻再次多謝上天：「佢呢個角色裡面需要嘅嘢，其實好多係我物理治療咁多年裡面見到嘅病人，我可以好快好快，一見到個角色，喺腦裏面就已經抽咗五六個形象出嚟，以前接觸過嘅病人、佢哋嘅動作……」（《新聞女王》劇照）

他指拍攝那一幕自己有很多對白要講，前半段鏡頭特寫再自己，但他講到中間見到阿佘已經快哭出來了，所有情緒都已準備就緒，當時他心想：「我仲有半頁紙未講喎。」而非常驚慌，然而最終其實是景程過慮了，他說：「做完我，再take佢嘅時候，嘩！原來佢係已經留咗力㗎喇，我望落去已經好靚，再Take佢嘅時候，嗰個先係最靚嘅佢，好難可以hold得到咁樣嘅嘢，但係佢做到，呢樣嘢我覺得就算佢話畀我聽點做，我諗我真係做唔到。」

林景程與佘詩曼演對手戲後，更覺對方根本不是人，而是神！他自問即使知道阿佘演戲的方法也好，也沒能力做到。（《新聞女王》劇照）

後記：



訪問中，林景程說了很多次「我好好彩」、「要多謝個天」，也感謝了很多圈中的前輩、朋友，明顯地是個很懂得感恩的入。然而，筆者卻覺得，他忘了多謝一個人——自己。想做好一件事，除了運氣，若然自己完全不努力，根本是沒可能成功的，不論是考會考、考大學、歌唱比賽，還是拍劇等等。訪問期間總覺得景程對自己信心不足，常常否定自己，知道他獲獎後，實在很希望獎項能幫他建立信心，他坦言：「人生上面嘅信心就大咗，一直唔知有咁多人支持自己，點知收到好多人嘅鼓勵，發覺原來好多人留意咗林景程呢個演員好耐，好感恩嘅。不過演戲信心就冇大到 ，反而覺得自己仲未『晾』得起個奬，會要求同提醒自己再努力啲同做好啲，好似多咗啲壓力㖭，怕做得唔好會對唔住個奬。」



記者指出景程總是信心不夠，他說自己都同意，但他客觀你去看自己的演出時，也確實說得出自己做得不好的地方，「咁即係真係唔好喎。」又表示：「除咗信心唔夠之外，客觀地存在係真係好多要改善嘅嘢。」（麥超億、葉思雅攝）

他又透露：「我老婆都話，真係見到好多人支持我，話我自己反而就係最質疑自己拎到個奬嘅人，學緊唔好再睇少自己，仲要成日提自己，學習中🤦🏻‍♂️」筆者發現，雖然他沒什麼野心，但總會散發一個氣場，讓你想去幫助、支持這個人，見到他在螢幕上出現，你會覺得舒服，也很難去討厭他，這樣的觀眾緣其實比演技更得來不易，也是一種天賦。其實在寫訪問期間，筆者翻看一些他的舊片段，早在幾年前已有觀眾留言，認為他值得攞「最佳男配角」獎，而今次他得獎後，有觀眾更特地去這些片段的下方再留言說：「成功了！」非常替他開心，希望景程也學會在謙虛之中相信自己多一點！



景程透露自己其實會睇晒所有觀眾對自己的評價，當中亦包括負評，他虛心表示：「佢點解會講你唔好，一定有個原因喺度，唔會係單純係想攻擊你，如果單純想攻擊你，都係有個原因。」而他希望改善自己不足，演出不慍不火的角色。（麥超億、葉思雅攝）

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