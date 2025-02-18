陳妍希離婚｜頂流花旦魔咒　楊冪楊穎趙麗穎全部逃不掉

台灣女星陳妍希，跟陳曉宣布離婚，震驚娛樂圈，今日（18日）陳妍希正式在微博發文證實離婚，並表示兩人會共同撫養兒子：「感恩遇見，今後各⾃安好，未來同為孩⼦的⽗⺟，共同陪伴孩⼦成長 。」陳妍希近年長駐內地發展，跟陳曉聚少離多，多次傳出婚變，而且陳妍希跟其他頂流花旦一樣，逃不出女強人的離婚魔咒。

陳妍希宣布跟陳曉離婚。（微博圖片）

楊穎

黃曉明楊穎離婚收場。（微博圖片）

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2022年1月，楊穎和黃曉明同時在微博上宣布離婚，並寫下「感恩過去所有，未來仍是家人！」，結束6年夫妻關係，將共同撫養囝囝小海綿，離婚後楊穎生活未有太受影響，繼續開工吸金，除了拍攝真人騷《超有趣滑雪大會》，又擔任手遊《英雄聯盟》代言人。直至她在法國巴黎瘋馬騷的負面新聞被封殺，事業才滑落谷底。

楊冪

楊冪跟劉愷威離婚後，醉心於演藝工作。（微博圖片）

楊冪身材驕人，是電視劇流量女王。（微博圖片）

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內地一線女星楊冪，於2018年宣布與劉愷威離婚，結束5年婚姻，至於女兒「小糯米」則由兩人共同撫養。不過楊冪大部分時間在內地工作，女兒則交由爺爺劉丹照顧。有指楊冪吸金力強，女尊男卑外，更長時間埋首於工作，最後為離婚埋下伏線。

趙麗穎

趙麗穎和馮紹峰聚少離多，最終離婚收場。（微博圖片）

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趙麗穎於2021年，發出聲明跟馮紹峰離婚，兩人於2018年結婚，育有兒子想想，離婚後共同撫養孩子。趙麗穎離婚後，事業未有影響，再推出《幸福到萬家》及《風吹半夏》等大受歡迎劇集。