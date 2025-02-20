平民影帝被偶遇私下對人態度曝光　有個稱號網民唔敢叫因為...

60歲的張家輝出身於單親家庭，自小父母離異，他於石硤尾的木屋區出生和成長。但英雄莫問出處，張家輝其後靠自己的堅持和努力不懈，成為獨當一面的演員，拍過多套膾炙人口的電影，當中「化骨龍」一角至今仍深受觀眾和網民喜愛；及後張家輝成功轉型，更先後憑電影《証人》及《激戰》兩奪《香港電影金像獎》的「最佳男主角」。除了好戲外，張家輝甚少緋聞，對太太關詠荷亦一條心，是圈中出名的「愛妻號」影帝。

張家輝於2014年再憑林超賢執導作《激戰》，二度獲封香港電影金像獎「最佳男主角」。（視覺中國）

大家對張家輝於《賭俠1999》的化骨龍肯定印象非常深刻。（《賭俠1999》電影劇照）

張家輝多年為電影的付出也有目共睹。（《激戰》劇照）

近日，有網民在商場偶遇張家輝，當時張家輝應該剛出席完活動離開，網民即刻上前集郵，並把合照分享到社交平台，相中張家輝露出親切又燦爛的笑容親切。樓主寫道：「他對粉絲特別好，他也很願意跟粉絲合照」。有網民認同，並分享個人經歷：「是的，我們張生真是不會拒絕別人要求合照。再趕時間都會跟想合照的人拍一個，滿足大家」。可見其私下人品十分友善，亦相當寵粉，難怪觀眾這麼好。不過樓主卻自爆：「我看到他都想叫一聲渣渣輝，但又不敢叫，他趕時間走。」令人哭笑不得。

張家輝是圈中的「寵妻」影帝，對太太關詠荷一條心。（視覺中國）

有網民日期偶遇張家輝，大讚他友善。（小紅薯）

網民留言。（小紅書截圖）

相信對於網民而言，張家輝有兩個名最令大家印象深刻，一個是「化骨龍」，而另一個則是「渣渣輝」，事緣幾年前，早前張家輝在內地代言網絡遊戲，因口音問題，他介紹自己時說了「我四渣渣輝」（我是張家輝），隨即被網民瘋傳，笑指他的普通話與古天樂的「輪胎能」有得揮。不過向來玩得的張家輝一於懶理，之後宣傳電影《低壓槽》現身內地網上直播節目時，多次自稱「渣渣輝」，而張家輝在幕後更「警告」曾稱呼他「渣渣輝」的人，都要都要好好照顧他，「要掏錢（買飛睇戲）的時候，不要忘本！」令現場人士捧腹大笑。

張家輝呢個「渣渣輝」廣告，真系睇一次笑一次。（影片截圖）

張家輝早幾年現身內地一網上直播節目宣傳電影《低壓槽》時，多次激動表示曾稱呼他「渣渣輝」的人，都要記得買戲票支持。（網上短片截圖）

而張家輝也曾解釋當日把「張家輝」說成「渣渣輝」是有苦衷的。皆因當天他患上感冒，狀態極差累到快要死，而且還要應付一整天不停的拍攝，所以就搞成這樣。張家輝也直言如果大家叫得開心，又覺得這個名字比較親切的話，其實他也沒什麼所謂的。