TVB靚女扮嘢王衣帽間曝光超雜亂　即場扮樂壇天后入型入格

由梅小惠、江欣燕、阮兆祥合作主持的TVB全新節目《友乜唔講得》近日正式播出，三人請來圈中好友擔任嘉賓，一起分享合作多年的趣事。三人因《歡樂今宵》而結緣，除了主持節目之外，梅小惠同阮兆祥還進駐小紅書，不時合體拍片，日前他們就突擊江欣燕的衣帽間，更即場挑選了兩樣物品考驗江欣燕的配搭功力！

由梅小惠、江欣燕、阮兆祥合作主持的TVB全新節目《友乜唔講得》近日正式播出。（IG@yanyan_kongyanyin）

三人請來圈中好友擔任嘉賓。（IG@yanyan_kongyanyin）

一起分享合作多年的趣事。（IG@yanyan_kongyanyin）

好拍檔！（IG@yanyan_kongyanyin）

默契十足。（IG@yanyan_kongyanyin）

好合拍。（影片截圖）

梅小惠同阮兆祥還進駐小紅書。（影片截圖）

不時合體拍片。（影片截圖）

突擊江欣燕的衣帽間。（影片截圖）

突擊江欣燕的衣帽間。（影片截圖）

片中所見，江欣燕的衣帽間看起來非常雜亂，梅小惠同阮兆祥都笑言「亂如盤絲洞」，他們分別揀了一頂黑帽及一條格仔呔，不過就完全難不倒江欣燕，見江欣燕隨即在衣帽間揀好服裝，之後再坐低化妝，搖身一變即變「翻版梅艷芳」，不但造型十分入型入格，舉手投足更是似到十足，網民紛紛留言大讚果然是一代「扮嘢王」！

突擊江欣燕的衣帽間。（影片截圖）

看起來非常雜亂。（影片截圖）

梅小惠同阮兆祥都笑言「亂如盤絲洞」。（影片截圖）

一探究竟。（影片截圖）

好多衫。（影片截圖）

即場挑選了兩樣物品考驗江欣燕的配搭功力！（影片截圖）

分別揀了一頂黑帽及一條格仔呔。（影片截圖）

完全難不倒江欣燕。（影片截圖）

揀衫。（影片截圖）

化妝。（影片截圖）

化妝。（影片截圖）

化妝。（影片截圖）

搖身一變。（影片截圖）

搖身一變。（影片截圖）

即變「翻版梅艷芳」！（影片截圖）

不但造型入型入格。（影片截圖）

不但造型入型入格。（影片截圖）

舉手投足更是似到十足。（影片截圖）

好似。（影片截圖）

好似。（影片截圖）

好似。（影片截圖）

好似。（影片截圖）

現年57歲的江欣燕在1985年以18歲之齡參加第4屆新秀歌唱大賽入行，她曾在接受訪問時透露因一直視梅艷芳（梅姐）為偶像，所以當年為見偶像才參賽，雖然最後落敗，但就獲TVB賞識簽約成為旗下藝人，她在《歡樂今宵》的趣劇環節中扮演的菲傭「Maria」大受歡迎，後來她愈扮愈多藝人，在《樂壇插班生》中模仿梅艷芳令人印象深刻，更令她成為當年TVB扮嘢王之一！

江欣燕直視梅艷芳（梅姐）為偶像。（IG@yanyan_kongyanyin）

參加第4屆新秀歌唱大賽入行。（影片截圖）

在《歡樂今宵》的趣劇環節中扮演的菲傭「Maria」大受歡迎。（影片截圖）

江欣燕曾在《娛樂插班生》中以性感形象示人。（YouTube影片截圖）

江欣燕打扮成天后梅艷芳（梅姐），演唱《烈焰紅唇》。（影片截圖）

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當年TVB扮嘢王之一！（IG@yanyan_kongyanyin）

江欣燕同妹妹江希文。（IG@yanyan_kongyanyin）

Keep得好！（IG@yanyan_kongyanyin）

AI江欣燕。（影片截圖）

更加美艷動人。（影片截圖）