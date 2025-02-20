TVB靚女扮嘢王衣帽間曝光超雜亂 即場扮樂壇天后入型入格
撰文：董欣琪
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由梅小惠、江欣燕、阮兆祥合作主持的TVB全新節目《友乜唔講得》近日正式播出，三人請來圈中好友擔任嘉賓，一起分享合作多年的趣事。三人因《歡樂今宵》而結緣，除了主持節目之外，梅小惠同阮兆祥還進駐小紅書，不時合體拍片，日前他們就突擊江欣燕的衣帽間，更即場挑選了兩樣物品考驗江欣燕的配搭功力！
片中所見，江欣燕的衣帽間看起來非常雜亂，梅小惠同阮兆祥都笑言「亂如盤絲洞」，他們分別揀了一頂黑帽及一條格仔呔，不過就完全難不倒江欣燕，見江欣燕隨即在衣帽間揀好服裝，之後再坐低化妝，搖身一變即變「翻版梅艷芳」，不但造型十分入型入格，舉手投足更是似到十足，網民紛紛留言大讚果然是一代「扮嘢王」！
現年57歲的江欣燕在1985年以18歲之齡參加第4屆新秀歌唱大賽入行，她曾在接受訪問時透露因一直視梅艷芳（梅姐）為偶像，所以當年為見偶像才參賽，雖然最後落敗，但就獲TVB賞識簽約成為旗下藝人，她在《歡樂今宵》的趣劇環節中扮演的菲傭「Maria」大受歡迎，後來她愈扮愈多藝人，在《樂壇插班生》中模仿梅艷芳令人印象深刻，更令她成為當年TVB扮嘢王之一！
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