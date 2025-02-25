人夫教練錄音揭首次偷食小薯茄泳泳經過　大婆爆喊對質：新分快樂

小薯茄成員吳冰（阿冰）的胞妹吳泳，近日成為偷食事件主角。新婚三個多月的網紅FaFa，自昨日凌晨起以「我老公偷食小薯茄泳泳」為題大爆料，指控健身教練老公William帶吳泳上健身室偷食，更發布捉姦片，指吳泳衣衫不整，更撿起一條牛仔褲謂：「個八婆係褲都唔使著。」貼出男方與吳泳的曖昧對話，大婆又詳述捉姦經過，稱當時「親眼見到 我真係崩潰 全身震晒 就快要暈」，但William被捉姦後還細心地幫吳泳執嘢、冚被，令她想放棄。

FaFa大爆健身教練老公出軌，偷食小薯茄吳冰的妹妹吳泳。（IG圖片）

被指偷食的健身教練William，與太太Fafa僅結婚三個多月，去年11月才結婚，但女方指自己已三度發現對方偷食。(ig圖片)

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吳泳（右）被指與人夫健身教練被捉姦在床。（IG圖片）

大婆說William被捉姦後，William還細心幫吳泳執嘢冚被。（IG圖片）

William老婆Fafa再出post詳述捉姦經過。(ig截圖)

大婆斥William是「健身界之恥」，除了指老公親口承認已發生關係3次，都發生在健身室，並繼續大爆料，她貼出與老公的錄音對話，標註了對方，FaFa喊住問：「點樣可以舒服呀？你講一句我想大隻3kg，係咪可以大隻3kg吖？係咪講一句我就會舒服啲？即使我攞晒你所有嘢，即使你而家俾人鬧到咁，我都唔覺得舒服呀！你明唔明呀究竟？我點樣會舒服呀？你而家咁樣，我幫你建立嘅所有嘢，而家俾你親手摧毀晒，我點樣舒服呀。」

William老婆Fafa再出post。(ig截圖)

FaFa不停追問老公，與吳泳的第一次是如何發生

下一段錄音，男聲疑被追問第一次「偷食」吳泳的情況，他說：「我就無嘢做坐咗喺度，跟住同佢傾計……（FaFa：跟住呢？就搞嘢喇？）跟住就越傾越埋。」大婆再追問：「第一次愈傾愈埋邊個做主動吖？即係你啦係咪呀？」男聲說：「係。」她再問：「咁佢如果唔想，佢唔會同你一齊搞㗎喎，佢明知你有老婆，點解會咁樣嘅？」William表示：「我唔知佢咩心態。」大婆續問：「佢完全無推開過你就咁喇？」男方支吾以對，她再問：「係咪呀？你開頭搞佢佢完全無推開？」錄音就在此中斷。

William拒透露吳泳有沒有推開自己。（IG圖片）

FaFa在這段錄音截圖上，有一張半邊面的合照，是一男一女親密吃甜品，女方跟吳泳相似，FaFa寫著：「Your new wife.」又說：「唔好再留戀，唔好再俾機會，只係想斷絕關係，腦海瀝瀝在目個上床既（嘅）畫面，我每次眨眼都係心痛，眼唔敢再眨一下，同自己講：唔好再俾同一個人 一二再二三 傷害我 我都係人。我講一次 聽一次佢把聲 我都碎多次 唔好俾自己返轉頭」。

從截圖所見，有一男一女食甜品的半臉合照，女方與吳泳相似，大婆說：「Your new wife.」（IG圖片）

Fafa重貼婚照，又說：「到底係幾強大/幾絕望，先可以祝我，新分快樂」、貼出《16號愛人》歌詞：「你哪熱唇她吻我又吻」，她標註William：「唔好再pt girl fd /唔好flirt學生/生性。你上床3次就開心，俾人話就唔想？人要承擔後果，我用婚姻承諾一生扶持你，而家我有我理想不到承擔了。到你～再也不見」

Fafa貼出疑是吳泳的咀唇，說：「你哪熱唇她吻我又吻」，又敬告老公生性。（IG圖片）

其實FaFa已不止一次預告：「仲有勁爆既（嘅）事，我講左（咗）就代表所有事完結無彎轉。」、「你最大既（嘅）事 我一路都唔敢講 講完你真係 只有驚嚇 同傷害」，所以網民都期待她繼續唧牙膏。

FaFa已不止一次預告：「仲有勁爆既事，我講左就代表所有事完結無彎轉。」