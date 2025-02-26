《哪吒2》熱潮席捲全球　無綫緊貼播放《哪吒之魔童降世》

近期Hit爆全球的內地電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2），自大年初一在內地上映後票房不斷報捷兼破盡紀錄，首先《哪吒2》是內地電影史上首部破百億票房電影、亦是全球動畫電影票房第一的電影，截至23日為止，全球票房已衝破135億人民幣（約145億港元），相當厲害！

上周六（22日），《哪吒2》熱潮正式席捲香港，以HK$ 6,018,203刷新香港動畫電影開畫日的票房紀錄，成為單日票房冠軍；另根據資料，《哪吒2》香港票房開畫三日累計衝破1,500萬港元。眼見《哪吒2》熱度十足，加上《哪吒2》是首集電影《哪吒之魔童降世》的延續篇，不少電影愛好者或看過《哪吒2》的觀眾，均建議最好先看完《哪吒之魔童降世》，才有足夠基本配置入場觀看《哪吒2》。

無綫緊貼播放《哪吒之魔童降世》。

為了令想追趕《哪吒2》熱潮的觀眾，能在本周末前做好「基本配置」，無綫是次作出靈活調配，火速於本周五（28日）晚八點至十點半、於翡翠台推出《哪吒之魔童降世》，除了原裝普通話、還有廣東話任君選擇，與觀眾一起回歸故事原點，迎接哪吒狂熱；屆時《愛‧回家之開心速遞》、《痞子無間道》、《大奉打更人》將暫停播映一集，而最後一集的綜藝節目《今晚乜都拗》，則於原定時間晚上十點半播放，敬請留意。

無綫緊貼播放《哪吒之魔童降世》。