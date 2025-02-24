周嘉洛搭的士被認錯朱敏瀚勁老尷　司機狠批扮星爺懶搞笑佢咁回應

王灝兒（JW）與朱敏瀚（朱仔）早前接受專訪時，自爆拍攝《痞子無間道》期間發生磨擦，王灝兒直斥朱仔態度差，火藥味濃，加上四人被發現早前分開旅行，因而引發四名主角周嘉洛、陳瀅、朱仔及王灝兒感情大不如前的說法。向來諗頭多多的See Saw先，眼見《痞子》花生位多多，找來現時兼職揸的士司機的林浩文化身「Mean Taxi Driver」，與周嘉洛及朱仔大玩「偽Fans你問我答」，考驗兩位靚仔誰人執生能力較好的同時，亦測試兩子對尷尬場面的應付能力同忍耐力！

劇照。

今午，See Saw先率先推出周嘉洛版本的Mean Taxi，由於林浩汶的身份是粉絲，故嘉洛仔一上車，林浩文即七情上面對嘉洛仔讚口不絕，令嘉洛仔開心到口沫橫飛，二人言談甚歡。講了一輪，林浩文即開始「搭錯線」：「不過你個Partner演技真係要進修一下，佢成日扮周星馳，又懶搞笑咁，最慘係佢自以為自己好靚仔吖嘛！你靚仔show肌梗係冇嘢，佢又岩巉，又唔靚仔，show嚟巴鬼。」當嘉洛仔得悉原來的士司機唔單止認錯自己是朱仔，還對自己演技及顏值全面負評時，平時口若懸河的他足足「喲了」十秒鐘一臉老尷，並不斷捽頭捽臉排解尷尬，冷靜一輪決定將錯就錯，以「朱仔」身份「明踩暗幫」周嘉洛洗白，嘉洛仔「朱仔」上身謂：「我同意呀，佢都知自己唔搞笑架…你話佢扮周星馳，佢冇架，佢講嘢本身個tone都係咁，佢入晒血架。」最終嘉洛仔以「急屎」為由結束，時長3分14秒。片段出街不久，即有網民大讚嘉洛仔玩得值得加分，並笑言「書蟲」巧遇「金城安」很搞笑，並有人感嘆：「書蟲唔認得安仔」。

嘉洛仔原本遇到的士Fans好欣喜。

但好快佢發現唔對路。