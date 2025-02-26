58歲女星嫁前武警丈夫定居廣州　一年前滿面皺紋忽然回春教心得

58歲袁潔儀於1989年參與亞洲小姐競選而入行，90年代擔任亞視兒童節目《精靈一族》主持人，廣受小朋友歡迎，並暱稱她為「潔儀姐姐」。袁潔儀2000年轉投TVB，不過在2009年便離巢並與曾任職武警、現為商人的內地男友結婚，現時定居內地發展。

去年5月，楊玉梅在微博貼出與袁潔儀飯敍的照片，當時素顏的袁潔儀笑住舉V，現額頭火車軌、眼角周邊多紋，還出現滿面深色的雀斑，比起身旁大她一年、同是亞姐出身的楊玉梅明顯較蒼老。不過，近日袁潔儀接受香港演藝人協會專訪，受訪時化上淡妝的袁潔儀，皮膚緊緻細滑，9個月極速回春，並大方分享凍齡保養心得。

去年5月袁潔儀與楊玉梅和寶珮如跟友人敍會。（楊玉梅微博圖片）

袁潔儀跟大一年的楊玉梅相比較顯老。（楊玉梅微博圖片）

袁潔儀穿上一件灰色樽領上衣配粉紅色恤衫，化了一個淡妝，皮膚透亮有光澤，面上未有歲月痕跡，而且髮量驚人，一把標誌的長秀髮依然打理得很好。她先跟觀眾揮手介紹自己，她說：「大家好！無論你識唔識我都好，都記住我呢個名啦！」並提高八調說：『潔儀姐姐』！她提到當年選亞姐原因，「當年家姐攞TVB同亞視表格畀我，問我想選邊個，亞視去希臘，TVB去澳洲，澳洲有朋友喺當地，搵到錢有機會去，但希臘我搵到錢都未必會去，咁同家姐講揀亞視先好啲，戇居居又俾我入到。」同屆佳麗包括冠軍翁虹、亞軍萬綺雯、季軍趙靜儀及殿軍伍詠薇，而袁潔儀則獲第五名。

袁潔儀淡妝即刻靚晒。（YouTube@香港演藝人協會）

忽然回春，皮膚十分緊緻細滑。（YouTube@香港演藝人協會）

袁潔儀參選1989年亞姐，同屆冠軍翁虹、殿軍伍詠薇，袁潔儀得第五名。（YouTube@香港演藝人協會）

袁潔儀因被當年亞視高層余詠珊賞識主持兒童節目，由最初心驚驚，到後來愈做愈有信心，但離開亞視時卻令她心酸，「最後開工一日，竟然係我自己最後一個知道，嗰日我係最後一日開工。通常做完（跟劇組）會一齊食飯，點知嗰日個個都話唔得，開完工編審叫我上去，『潔儀呀，唔好意思呀，監製都走咗趕返屋企，佢托我同你講『你其實今日第一日開工』」。袁潔儀裝作沒有事無奈說：「哦，係呀，好...好...好」。她表示當時腦海一片空白，「我仲諗係真定假，我諗原來以後都唔使見呢班人，哦，好啦...然後諗之後亞視都唔簽我，好難接受。」

袁潔儀因為做兒童節目，人稱「潔儀姐姐」，係唔少人嘅集體回憶。（影片截圖）

當年與曾華倩一齊做節目。（影片截圖）

袁潔儀曾擔任《今日睇真D》主持。（影片截圖）

袁潔儀現在長居廣州，但她自言很喜歡工作，工作亦成為她青春的原動力，她說：「成日有人唔信我接近登六，佢哋唔係好信，問我點保養得咁好，唔係食乜或做多啲facial，主要靠有嘢做，有嘢做心情就開心，遇到識或唔識嘅朋友都好，間唔中學到啲嘢，人生就會好充實，視乎心態愈來愈正能量及正面，係一個保持自己年青嘅心態，導致外表引入年輕質素。」

袁潔儀亦不介意做任何角色，她說：「始終有嘢做先會精神，我成日同PA講，你突然間聽日要人，我那怕邊度邊度，總之趕得切即返嚟都同你做。我咩角色都唔緊要，無論閒角或有挑戰性角色都好，我都願意接受。」她直言自己「師奶仔」性格好慳檢，有機會拍劇之餘亦可以慳車費順道回港探父母，可謂一舉兩得，笑說：「因為冇小朋友，可以打發時間，間唔中由內地往返香港，做完嘢又可以同阿爸阿媽hea吓飲茶，哈哈，我哋呢啲婦女梗係好慳儉，當有人出車費俾你順便返嚟做嘢之餘又可以探阿爸阿媽。」

袁潔儀快將登六。（YouTube@香港演藝人協會）

袁潔儀透露保養心得，就係要keep住工作。（YouTube@香港演藝人協會）

袁潔儀好慳家。（YouTube@香港演藝人協會）

返港拍劇，可以當有人出車費俾佢探父母。（YouTube@香港演藝人協會）

在TVB演過唔少角色。（YouTube@香港演藝人協會）

袁潔儀話唔會係乜角色。（YouTube@香港演藝人協會）

即使閒角都唔介意。（YouTube@香港演藝人協會）