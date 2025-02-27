千億新抱罕露面顏值升級令人驚艷　迷你裙黑絲打扮一原因惹爭議

現年42歲的「千億新抱」徐子淇（Cathy）在2006年與恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠舉行世紀婚禮結婚，婚後兩人育有兩女兩子，一家六口生活幸福美滿。徐子淇嫁入豪門成為少奶奶之後，行事作風變得相當低調，間中會與一班名媛好友聚會，去年除夕徐子淇就小露纖腰激罕現身倒數派對，與劉嘉玲、林恬兒、馮詠儀和柳王明琪等明星名媛一起倒數迎新年。徐子淇近年鮮有現身公開活動。她每次公開現身幾乎都是跟慈善有關。

徐子淇與老公李家誠。(IG圖片)

徐子淇現身除夕派對。(IG圖片)

徐子淇現身除夕派對。(IG圖片)

今日有網民於社交網分享了多張徐子淇與老公李家誠於去年12月6日出席公開活動的照片，以「徐子淇近照，這次穿的很好看呀」為標題，留言寫道：「徐子淇和老公李家誠出席集團捐贈宿舍村的儀式，夫婦倆笑容滿面，看起來好恩愛。而且徐子淇這次的穿搭好漂亮，狀態真不像42歲！」徐子淇這次也是因為慈善捐贈而公開露面，相中可見她越來越靚女，染了一頭金啡色頭髮的她，穿上西裝褸配迷你百褶裙加黑絲襪，露出一對修長美腿，相當吸睛且少女味濃。

不少網民都驚嘆她的凍齡美貌和Fit爆身材，讚她打扮青春漂亮，然而卻有網民認為她穿迷你百褶裙加黑絲襪出席這類場合不夠莊重。

徐子淇與老公李家誠拍拖出席活動。(小紅書)

徐子淇與老公李家誠拍拖出席活動。(小紅書)

徐子淇與老公李家誠拍拖出席活動。(小紅書)