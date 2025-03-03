美食新聞報道｜溫碧霞外號「One Take 霞」兩奪影后:打咗支強心針

《美食新聞報道》今晚（3日）「星級飯腳」請來凍齡女神溫碧霞（Irene）及台灣男藝人禾浩辰擔任嘉賓，二人早前合作拍攝電影《謊島美人魚》結緣。今趟Irene特意帶同禾浩辰及行仔歎茶。行仔見到滿桌點心，卻少了兩樣飲茶必食的點心時，他好奇地問︰「點解無蝦餃、燒賣嘅？」禾浩辰解釋有甲殼類敏感，接住補充說︰「吃了可能下輩子見。」他接受行仔訪問，提到第一次見到Irene時，已感受到強大的氣場，但她跟聊天卻予人溫柔、親切的感覺。

禾浩辰對甲殼類敏感無緣品嚐蝦餃、燒賣等點心。

Irene表示今趟跟禾浩辰合作非常順利，電影畫面跟演員配搭非常有新鮮感，節目中她自爆花名說︰「因為好少NG，所以啲人叫我『One Take霞』。」今次她憑《謊島》贏得今屆「亞洲國際青年電影節」最佳女主角，亦是演藝生涯第二次封后，對上一次是2020年憑《墮落花》奪得「第八屆絲綢之路國際電影節」最佳女主角，Irene感恩表示︰「真係honest，好開心。因為由細到大我嘅dream就係希望攞呢個獎，今次可以第二次攞呢個獎，又憑住一部好鍾意嘅電影，起碼（上映）打咗支強心針。」

今趟Irene介紹了多款中式點心，當中牛肉腸粉用了澳洲A5和牛製成油香豐腴，而叉燒更是必食的香港特色美食，難怪禾浩辰邊食邊讚有口福，絕對不枉此行。