志洙承認校園暴力後永不翻身？　受害者上節目力數惡行：暴君一樣

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-22 10:00

韓國男演員志洙（Jisoo／本名：金志洙）於本月初承認曾參與校園暴力後風波一浪接一浪，雖然他已經隨即從主演的劇集《月升之江》中下車，但他的惡行愈爆愈多，節目《實話探查隊》（실화탐사대）在周六（20日）播映的新一集中，邀請當年被志洙霸凌過的幾名受害者擔任嘉賓，並形容年紀小小的他猶如暴君一樣獨裁，並細數他多宗罪，舉動令人髮指，據聞10月準備入伍的他可能演藝生涯隨時凍過水冇得再翻身。

金志洙被爆是校內的不良少年，演藝生涯隨時凍過水冇得再翻身。。（Viu《K1頭條》）

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受害者A表示自己是「金志洙的麵包接駁車」，不但被要求去小食部跑腿買麵包和牛奶，更被志洙走數，金額從起初1萬韓元（約70港元）升到5萬（約350港元）韓元，再變成10萬韓元（約700港元），令他相當苦惱：「金志洙所做的校園暴力行為都很惡劣，當時他又很高，身高已經超過180cm，在我們班上就是王。」

節目《實話探查隊》（실화탐사대）在昨日（20日）播映的新一集中找出當年被志洙霸凌過的幾名受害者。（《實話探查隊》截圖）

受害者B形容志洙是暴君一樣的存在，他憶述自己曾經被對方挑釁，甚至被他暴打：「他用腳踹我的屁股、大腿，還有打頭，或者打巴掌、用拳頭打我的胸口等等。」除此之外，志洙還會命令B「執行任務」，例如必須在上課時間趁老師不注意時跳舞或唱歌，如果做不到就隨時被兜巴星。

有受害人形容志洙是暴君一樣的存在。（《實話探查隊》截圖）

節目亦找來志洙的小學和初中同學，以及受害者家屬，其中有人爆料指曾經目擊他參與性暴力，起初雖然只是單純的言語騷擾，但後來演變成用紙袋套在受害男生臉上並要求對方自瀆，甚至連上堂時間都不放過。該名爆料人亦坦言因為大家都害怕自己成為志洙的下個欺凌目標，因此只能假裝沒看見。

志洙被指曾暴打同學。（《實話探查隊》截圖）

然而，志洙在自己的道歉信當中只承認過自己有霸凌他人的事實，卻強烈否認性暴力的指控。有人出面為他辯護指沒有看過志洙性暴力他人，更反指爆料者才是霸凌他人更嚴重的人。

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