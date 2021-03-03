《月江之升》金志洙捲校園暴力　BB彈槍射同學更曾涉性侵

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-03 13:25

韓國演藝圈爆發的校園暴力風波，已有多位藝人捲入，包括泫雅、(G)I-DLE穗珍、演員朴慧秀和趙炳圭等。昨日（2日）正在出演韓劇《月升之江》的男演員Jisoo金志洙被多位舊同學爆是校園暴力加害，甚至曾性侵過男生。

首先自稱金志洙中學同學的A講到，金志洙以前是校內的不良少年，經常一群人命令「手下們」去買煙；午餐時間永遠不會排隊外，更會將不喜歡的食物如小蕃茄等笑着掉在同學身上。A表示中三時曾被金志洙等人欺凌，當時因其中一人搶走他的書券，他表示會報警處理後就被眾人盯上。之後遇到金志洙等的話，除了被鬧外更被動手打頭後及臉，甚至只能與被霸凌的同學躲在電視後面吃杯麵。A也講到金志洙甚至會隨身帶BB彈槍，坐在校車最後一排射窗外的學生。

金志洙昨日被爆是校內的不良少年。（Viu《K1頭條》）

其後再有多達3位網友大爆金志洙過去的惡行，當中更涉及性侵等。他們講到金志洙仍讀高中時，已經常用假身份證到夜店消遣，有女友的他更問女生能否到她家過夜，亦不時與小混混帶着大班女生四處去，被爆有大量一夜情對象。而另一自稱是金志洙高中同學的D也講到，金志洙等人四圍作惡，會故意吐痰在別人衣服上外，也經常炫耀性事。他表示性侵對金志洙來說是常事，甚至男生都慘成受害者，被逼自慰後把精液塗在臉上。

爆料者上傳金志洙的畢業照做證。（網上圖片）

金志洙過去的惡行接二連三被多人爆出。（網上圖片）

由於金志洙接連被多名網友爆料，當中更涉及性暴力指控，加上金志洙正在拍攝的《月升之江》剛剛開播，因此惹來網民熱議。目前金志洙公司暫時只以「正在確認中」回應事件，表示會盡大的努力確認事實，而金志洙IG留言功能已被關閉。

金志洙正與金所泫拍攝《月升之江》，爆料屬實的話影響甚大。（劇照）

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