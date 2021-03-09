月升之江︱羅人友無縫接演男主角被讚敬業　金志洙累劇組蝕1.4億

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-09 15:00

由金所泫主演的韓劇《月升之江》，因原男主角金志洙捲入校園暴力風波急下車，由《哲仁王后》羅人友頂上接演。由於劇集已播出6集，劇組也即趕工補拍，昨晚（8日）播出的第7集中已見到羅人友出演的畫面，他的敬業獲觀眾大讚。

《月升之江》原本已播出6集，並已拍到第18集，但金志洙卻突然爆醜聞，需要緊急下車。臨時接演男主角「溫達」一角的羅人友，原先預定將於第9集才登場，可是昨晚播出的第7集中，已見到羅人友出場的畫面。由傳出羅人友接演到昨晚播出不足一週，劇組及演員們已完成趕工，實在令人敬佩。有指羅人友只花了週末3天就完成補拍，他穿起戲服的一刻更被工作人員大讚與「溫達」一角非常適合。

羅人友第7集就登場，成功趕上播出進度。（黃Viu煲劇平台截圖）

根據韓國傳媒報道是次補拍，估計劇組最少損失200億韓元（約1.4億港元），但劇中的李知勳和王嬪娜等都表示不收第二次出演費，齊齊緊急救火，相當有義氣！對於羅人友的初登場，大部分觀眾都表示滿意。雖然有粉絲覺得古裝造型浪費了羅人友的顏值，但認同他的外型及語氣比金志洙更有「溫達」的傻氣，期待他之後的表現能幫助收視上升。

觀眾大讚羅人友比金志洙適合「溫達」一角。（劇照）

按圖睇羅人友如何完美演繹「溫達」一角：

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