奪命提示｜劉佩玥劉穎鏇郭柏妍性感現身　大騷長腿擺誘人姿勢

TVB新劇《奪命提示》將於3月17日隆重播出，昨日（9日）劇中一班演員盛裝出席宣傳活動，男女主角更走紅地氈進場，隆重程度可以媲美台慶。劉佩玥、劉穎鏇及郭柏妍以晚裝現身大騷長腿，郭柏妍更以大露背現身，超級吸睛。現場播出多段宣傳片時，有不少的性感場面，看到在場的觀眾「嘩嘩聲」。3位女主角拿著槍擺出最吸引人的pose來與陳山聰、張振朗及林子善合照，當然少不了監製文偉鴻，他拍完照後都表示「自肥成功」。

3位女主角拿著槍擺出最吸引人的pose來與陳山聰、張振朗及林子善合照，當然少不了監製文偉鴻，他拍完照後都表示「自肥成功」。(陳順禎 攝)

3位女主角拿著槍擺出最吸引人的pose來與陳山聰、張振朗及林子善合照，當然少不了監製文偉鴻，他拍完照後都表示「自肥成功」。(陳順禎 攝)

3位女主角拿著槍擺出最吸引人的pose來與陳山聰、張振朗及林子善合照，當然少不了監製文偉鴻，他拍完照後都表示「自肥成功」。(陳順禎 攝)

3位女主角拿著槍擺出最吸引人的pose來與陳山聰、張振朗及林子善合照，當然少不了監製文偉鴻，他拍完照後都表示「自肥成功」。(陳順禎 攝)

劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及監製文偉鴻活動後接受《香港01》訪問，文偉鴻被3位美女圍著，即笑指：「我驚我出唔到街，我驚會畀人打，因為呢個機會都好幸福嘅。」第一次拍打戲的郭柏妍被問到接到劇本時會否很擔心：「一開頭會有好擔心嘅，但係後尾進入咗拍攝之後，Jazz都好好，因為佢知道我嘅能力喺邊，因材施教，揾到一啲真係好啱我嘅嘢去做。」

劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及監製文偉鴻活動後接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

劉穎鏇與郭柏妍於劇中像孖女般出現，她指今次不會像《隱形戰隊》中穿上不同顏色的小背心：「我呢套係有好多唔同嘅造型畀到觀眾去睇！」文偉鴻即拋出四字詞來形容：「目不暇給」、「大把嘢睇」。

劉穎鏇與郭柏妍於劇中像孖女般出現。(陳順禎 攝)

劉佩玥強調自己手腳不協調，她覺得還是經驗尚淺，所以很緊張。劉佩玥曾因為手腳不協調問文偉鴻可否分開拍，但遭到無情拒絕：「唔得，但係好細聲咁同我講，你一定會做到！」她在質疑自己的時候，文偉鴻在旁鼓勵她：「畀少少支持我，其實就係一個好大嘅推動嘅力量。」

劉佩玥強調自己手腳不協調，她自己就覺得還是經驗尚淺，所以還是很緊張。(陳順禎 攝)

文偉鴻被問到有關打戲的部分誰最高分，即表示很難評分：「即係咁樣夾住嚟講真係冇得好講，咁樣嘅情況底下我唯有話畀大家知佢哋全部都滿分。」雖然文偉鴻給她們都是滿分，但都覺得各自有進步空間，而且今次已經超越了她們自己的水平。

文偉鴻話畀3個女主角圍住，好難答邊個最好。(陳順禎 攝)

文偉鴻分別說出對3位女主角的感覺，他表示今次找到劉佩玥來做女一很開心，因為她在劇內可以讓人看到她的女主角氣場：「呢樣佢係好impress到我哋㗎。」之後就是劉穎鏇，他指劉穎鏇的印象已經很鮮明，而且今次接受了他很多的挑戰，例如在感情戲上及喊戲上，都能讓觀眾深刻。最後就是郭柏妍，他大讚她由「nothing zero到依家打后」，觀眾會看到她的好。

文偉鴻分別說出對3位女主角的感覺。(陳順禎 攝)

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