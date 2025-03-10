王祖賢親自坐鎮艾灸館　網民大讚女神零架子　即看營業時間及收費

王祖賢退出演藝圈20年，並且定居在加拿大，這幾年潛修佛法的他，常會被網友目擊到她出現在當地的佛寺，日前她在社群公開宣傳開了艾灸館，因此就有在當地的華人親自去拜訪。



王祖賢退出演藝圈20年，並且定居在加拿大。（《倩女幽魂》劇照）

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有網友在社群分享去王祖賢艾灸館的經歷，結果最後她的祖母很幸運由王祖賢親自進行艾灸，過程中她與王祖賢邊聊天，網友大讚王祖賢非常有耐心，沒有一點明星架子。

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大陸「瀟湘晨報」報導，王祖賢的艾灸館每周營業6天，周日公休，從上午10時開到晚上6時，價格為每小時120加幣，王祖賢的生意非常好，預約已經排到4月，她已經沒時間直播。

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