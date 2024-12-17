王祖賢演小倩爆紅後熱戀齊秦17年一度談婚論嫁 狠心分手內幕曝光
撰文：聯合新聞網
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57歲的王祖賢已淡出演藝圈20年，移居到加拿大溫哥華定居，但逢年過節都會分享近照，今年10月還有網友在微博、Facebook貼出在台中巧遇王祖賢的照片，只見王祖賢雙手合十，戴著墨鏡，一襲黑色連衣裙現身某間素食餐廳，大方與餐廳員工以及粉絲合照，親和力十足。
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王祖賢在1987年以《倩女幽魂》的聶小倩大紅大紫，至今仍是經典，3年後王祖賢和歌手齊秦陷入熱戀，雖然兩人愛得濃烈還一度論及婚嫁，卻也分分合合，最後齊秦被前女友爆出有私生子，才讓王祖賢死了心，這段17年的戀情正式結束。
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名嘴許聖梅在「命運好好玩」節目中分享，他倆當年分分合合的故事，當時齊秦的前女友方美芳帶著「私生子」出來要告齊秦棄養，王祖賢反而沒有大波動，只跟齊秦說想去加拿大讀書，就飛去加拿大再也沒有去台灣，王祖賢當時受訪說：
「沒有關係，我不需要結婚，我此生寥寥。」
如今王祖賢變成在家修行的居士，看破紅塵。
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