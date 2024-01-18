戴蘊慧揭王祖賢清水灣陳年撞鬼經歷 因一事嚇到飛車返邵氏宿舍
撰文：TVBS新聞網
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56歲女星王祖賢憑電影《倩女幽魂》裡「聶小倩」一角走紅兩岸，是許多人心中80年代的女神代表，目前息影移民在加拿大低調生活。過去戴蘊慧曾和她是閨密，提及兩人種種往事，戴蘊慧爆料某次她們深夜駕車疑似撞鬼，遭一名行為奇異的交通警察攔下，得知沒帶駕照還放走她們，而當兩人不到一分鐘再度回首查看，交通警察已悄無聲息地消失，讓兩人都嚇一跳。
戴蘊慧的父親是德高望重的歌唱老師戴思聰，劉德華、黎明、梁朝偉皆曾向他拜師學藝，而戴蘊慧則在1991年嫁人後便淡出歌壇，但婚姻僅維持6年就失敗收場，去（2023）年她移居浙江，並創建小紅書與粉絲們互動，近日她透露年輕透過陳自強結識王祖賢，兩人一度很要好，家人也都相互認識，甚至還會到對方家過夜。
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憶起兩人相處點滴，戴蘊慧透露王祖賢曾住在清水灣邵氏的宿舍，那裡有很多鬧鬼的傳說，某次兩人在半夜開車兜風，駛離住處僅三分鐘就被一名交通警察攔下，戴蘊慧透露當時心想警察見到王祖賢應該很驚喜，不料對方壓低帽沿遮住臉，淡然叫她們出示駕照，甚至在得知兩人沒帶後，很乾脆地放過他們。
令人吃驚的是，戴蘊慧和王祖賢離開不到一分鐘，回望查看剛才的交通警察竟已無影無蹤，警車、路障全不見，讓兩人心裡頓時毛骨悚然，隨後兩人眼神相交，心領神會迅速調頭返回宿舍，兩人害怕到不敢分離，刷牙睡覺都握住彼此的手。此外，戴蘊慧還補充被警方攔下前，有看到閃光燈閃一下，不過時至今日，都沒有收到那張罰單。
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