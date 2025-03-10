前AV女優三上悠亞突曬婚紗照　粉絲集體崩潰：完了，要結婚了

日本前AV女神三上悠亞儘管已於2023年宣布引退，但她積極朝多元方向發展，讓她的人氣依舊居高不下。不過，她在昨（9）日突然透過社群媒體曬出絕美婚紗照，並預告「有事宣布」，立刻在網路上引發暴動。



三上悠亞在昨（9）日突然透過社群媒體曬出絕美婚紗照。（IG@yua_mikami）

三上悠亞在昨（9）日突然透過社群媒體曬出絕美婚紗照。（IG@yua_mikami）

三上悠亞在昨（9）日突然透過社群媒體曬出絕美婚紗照。（IG@yua_mikami）

三上悠亞在昨（9）日突然透過社群媒體曬出絕美婚紗照。（IG@yua_mikami）

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三上悠亞日前在X曬出一張身穿雪白婚紗、手持捧花的美照，並親自寫下「今晚有事情宣布」。這張照片曝光後，大批粉絲立刻湧入留言區暴動：

「完了，要結婚了」

「悠亞要結婚了嗎」

「拜託不是結婚啊」

「難道要宣布嫁給一個普通男性」？



對此，三上悠亞則在晚上再度現身，同時發文解釋了「婚紗照」的真實用意：

「我將推出我引退後的第一本寫真集！這是一本完全收錄現在的我、一本非常不錯的寫真集，好希望大家都能看看，敬請期待。」



另外，她還在文末強調「不是結婚啦」！

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隨著三上悠亞澄清自己沒有要步入婚姻後，粉絲們似乎又「活」了過來，紛紛向她獻上祝福：

「引退後的寫真集出爐了，還是一樣美」

「廣大男性們有福囉」

「也太美了吧，這絕對要買」

「看到不是結婚，我終於安心了」。



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