三上悠亞黑歷史曝光？揭3大整容級化妝技巧　眼妝關鍵是「這個」

日本AV女優三上悠亞曾是女子偶像團體SKE48的成員之一，她因在AV界擁有火辣的33F身材和天真無辜的童顏而走紅，成為眾多男性心目中的「D槽女神」，儘管她最近宣佈引退，但仍然活躍於個人媒體和活動之中。



近日，網絡上流傳了三上悠亞當年的照片，當時她只有13歲，皮膚較黑、牙齒有些凸出，和她現在的女神形象截然不同，這引起了許多網友的熱烈討論，有人猜測她是否進行了整形手術。

三上悠亞13歲黑歷史曝光陷整形疑雲，從鄰家少女蛻變為D槽女神，解密她的3大日常化妝技巧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

女神三上悠亞3大日常化妝技巧公開（IG@yua_mikami；01製圖）

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三上悠亞疑似整形黑歷史舊照曝光！

今年30歲前AV女優三上悠亞以她甜美的面容、159公分的身高和引人注目的33F－24－35三圍身材，成為許多男性心目中的「D槽女神」。然而，最近她的昔日照片遭到網友挖掘，這些照片的三上悠亞年僅13歲，她的膚色較為黝黑，並且略顯暴牙，和現在的絕美形象有所不同，這引發了有關整形手術的猜測。

雖然目前尚未有證據證實三上悠亞是否進行過整形手術，但要實現臉部變化如此之大，除了日常保養之外，化妝技巧也能起到關鍵作用。接下來，我們將分析三上悠亞的3個日常化妝小技巧，一起來了解她是如何實現這樣的美麗變化的！

三上悠亞疑似整形臉蛋變化關鍵

1. 薄透底妝提亮膚色

作為童顏女神，打造完美底妝對於展現嬰兒肌膚感至關重要，建議選擇帶有光澤感的粉底液，但使用時要節制，避免使用過多，使用化妝海綿以輕輕拍打方式上妝，可以讓妝容更加薄透自然！

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粉體減量50%，搭配3D柔焦科技及注入90%保濕養膚精華，一抹保濕、服貼、持妝、遮瑕、不暗沉的絕頂表現，讓肌膚光澤更耀眼、質感更無瑕，搭配上延展性極佳的絲滑質地，零技巧畫出水嫩通透感滿滿的原生感淡顏。另外，針對在意的黑眼圈、膚色不均、痘印泛紅處，則可以重複疊拍加強遮瑕力，既能全天持久超無瑕，使妝效均勻更發光，徹底突破傳統光澤型粉底給人脫妝卡粉、斑駁暗沉的印象。

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粉體採用專利原生光感科技，由多層珍珠細粉壓縮組成，能反射光線並展現最佳的色彩強度，讓呈現出由內而外散發出的立體感與層次感的發光效果。此外，更添加佛手柑精萃，能帶給肌膚理想的平衡狀態，吸附多餘油脂，提供24H保水度，任何季節轉壞都不怕妝感破壞。最後，獨家研發服貼網紗科技，在上妝時輕鬆吸附粉體，能與肌膚完美融合，猶如裸肌一般輕薄服貼。

2. 大眼眼妝加強神韻

完成底妝後，下一個關鍵是眼妝，三上悠亞通常使用咖啡色眼線筆，她的獨特技巧是將眼線畫超出眼尾位置，這樣的眼妝技巧不論是從近看或遠看，都能營造出更加開眼的效果，這不僅瞬間拉長了眼型，還使眼睛看起來更大一倍。

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3. 無辜腮紅甜美可愛

底妝和眼妝都完成後，為了讓男人感受最後到迷人魅力，腮紅的運用至關重要，三上悠亞擅長運用腮紅，營造出一種楚楚可憐的妝容感覺。她主要將腮紅塗在鼻子兩側，以橫向方式刷上，這樣的腮紅效果特別適合擁有鵝蛋臉型的女孩。這不僅可以修飾臉型，還能營造出一種無辜可人的感覺！

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誰沒有過去？與其刻意遮掩，不如讓自己變得更漂亮！以上三上悠亞變美技巧，不妨學一下吧！

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