顏米羔被追數反指賽後未收過公司一蚊糧 龍婷17字揭開真相

顏米羔憑無綫節目《中年好聲音2》奪得季軍後備受關注，工作不斷。日前（9日）有位網名叫 「leo71287」趁顏米羔44歲生日，公開在threads追數「贈興」，還貼出多張與顏米羔私訊的對話截圖。力證顏米羔玩失蹤兼唔還錢。顏米羔亦有留言回應：「兄弟，其實我由上年到而家都無工作收入，得啲好散嘅Job仔維持住，叫做好彩無咩要特別洗錢。比賽完到而家都未收到公司一蚊糧，生活精彩，但未有落袋。」

龍婷今日出席《永遠的鄧麗君》30周年紀念慈善交響音樂會發佈會。（梁碧玲攝）

今日（11/3）龍婷現身尖沙咀出席《永遠的鄧麗君》30周年紀念慈善交響音樂會發佈會。對於顏米高指比賽完之後仍未收到公司一蚊糧，龍婷接受《香港01》訪問時表示：「其實我覺得比賽係帶俾我哋好多知名度，同埋個人收入，每個人都唔同。對我個人嚟講係OK嘅，因為我唔係好大使。（無綫會遲出糧？）我個人就唔係好關注，因為對數字唔係好敏感。有時候我收到封信，我就會叫媽媽擺好佢，（無綫有冇定工作完相隔幾耐會出騷錢？）呢啲我係好少理，因為我好包容性，唔會追住問幾時有錢，佢哋俾就俾咁囉。同埋佢哋有佢嘅系統，而我都冇去關注呢樣嘢，因為我都要研究唱歌。（會唔會有啲錢你係未收到，連自己都忘記咗？）唔會。」