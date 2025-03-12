金秀賢秘戀金賽綸「5個Prada代言人陷爭議」柯震東涉毒春夏被封殺

金秀賢深陷醜聞，他被爆和已逝金賽綸曾交往，但當時女方才15歲還是未成年，且昨日又被曝光他親密親吻她臉頰照片，似乎更證實兩人真的曾經交往，加上金賽綸是在2月16日過世，當日則剛好是金秀賢生日，讓網友直呼毛骨悚然，更認為案情不單純。



金秀賢昨日又被曝光親密親吻金賽綸臉頰照片，似乎更證實兩人真的曾經交往。（橫豎研究所）

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金秀賢去年才成為精品品牌PRADA代言人，沒想到現在出大事，讓品牌也很頭痛，因為這也不是他們第一次遇到藝人陷入醜聞。大陸網友整理，該品牌從柯震東、PGone、鄭爽、春夏、李易峰都出問題，網友更表示：

「是精準踩雷！」

「這是什麼魔咒嗎？」



春夏疑因聲援「白紙運動」遭封殺。（微博@春夏）

柯震東因吸毒醜聞而令他演藝事業一落千丈。（視覺中國）

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當然該品牌還有很多代言人，依舊是人氣滿點，包含李現、楊紫、賈玲、韓星還有邊佑錫、「TＷICE」sana等人，全部都是一線強星。

「TＷICE」Sana（湊崎紗夏）也是代言人之一。（IG@m.by__sana）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】