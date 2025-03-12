元斌傳不忍金賽綸遭金秀賢逼債！曾打算代還350萬債務超暖心

童星出身的韓國女星金賽綸上月16日離世，並在金秀賢生日當天輕生，終年24歲。近日YouTube頻道「橫豎研究所」接連爆料，指37歲的金秀賢曾於金賽綸還是15歲時與對方拍拖，戀情長達6年。

金賽綸上月16日輕生離世。（ig圖片）

金賽綸童星時曾與金秀賢合照。（網上圖片）

金賽綸阿姨指金秀賢追討代墊的7億韓幣

女方於2022年爆出醉駕風波，不僅需要支付商家損失賠償，還需負擔因影視合約違約而產生的鉅額費用，金額預估從數億至數十億韓元不等，一名自稱是金賽綸阿姨的女性出面控訴，金秀賢向金賽綸追討代墊的7億韓幣（350萬港元）賠償金，還向女方發出存證信函，怒控金秀賢的逼債行為是壓垮金賽綸的最後一根稻草。不過，Gold Medalist否認所有指控，更聲言會向頻道提告。

傳金秀賢向金賽綸追討代墊的7億韓幣（350萬港元）賠償金。（ig圖片）

元斌傳不忍金賽綸遭金秀賢逼債

金秀賢一直未有露面解釋，更被指沒有參加金賽綸的喪禮，反而與金賽綸合作韓片《殺手代父》結緣的男星元斌就第一時間趕到靈堂，獲讚有情有義。有有網民更在影片下留言指元斌曾打算為金賽綸還錢：「我看到其他影片，聽說公開了姨媽的3分鐘錄音，說元斌知道金賽綸因為欠下巨債而感到痛苦，打算代她還債，元斌真的好厲害，好想哭，但擁有數百億財產的金秀賢竟然要發法律文件，要挾她還錢，要將她趕出去然後將她逼到絕路嗎？」

元斌現身靈堂送別金賽綸。（影片截圖）

元斌罕有現身。（影片截圖）

元斌一直對金賽綸照顧有加

據韓媒《TOPSTARNEWS》報導，元斌一直對金賽綸好照顧，金賽綸仍上小學時候，便曾送她一台手提電腦當禮物，而這次金賽綸遇到困難，他曾打算出手幫忙支付鉅款。對於金賽綸突然離世，元斌相隔15年罕有現身，儘管知道會被傳媒拍攝，也堅持到殯儀館表達悼念之意，更露出傷心神情。

元斌與金賽綸合作韓片《殺手代父》（網上圖片）