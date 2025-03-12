金秀賢熱吻金賽綸　遭網民質疑「戀童癖」IG被攻陷：出來說句話

社群平台Ｘ上，「소아성애（戀童癖）一詞」也登上南韓趨勢前10，點開關鍵詞內容，熱門討論就是金秀賢被爆與金賽綸交往，女方當時還未成年！



韓國女星金賽綸2月16日驟逝，她生前曾上傳與金秀賢貼臉照後秒刪傳緋聞，男方公司發聲闢謠，不過隨後她離世消息傳出，當日則剛好是金秀賢生日，讓網友直呼毛骨悚然，本月10日YouTube「橫豎研究所」則爆料2人其實愛情長跑6年，交往時金賽綸還未成年，引爆網友質疑金秀賢是否「戀童」？而不僅最一開始陸網友熱議「戀童癖」，社群平台Ｘ上，「소아성애（戀童癖）一詞」也登上南韓趨勢中前10，不少網友在其熱門關鍵字下討論金秀賢與金賽綸事件。

當年10歲的金賽綸演活《大叔》中的小女孩角色勇奪新人獎。（《大叔》劇照）

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金賽綸離世近一個月，YouTube「橫豎研究所」10日爆料金賽綸家屬控訴金秀賢是壓跨金賽綸的關鍵人物，還列出金賽綸未成年時就與金秀賢交往、金賽綸出事後被通知還債、聯絡不上金秀賢等「金秀賢十大罪狀」。

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對於「橫豎研究所」爆料家屬指控內容，金秀賢經紀公司否認表示為「虛假事實」，將提告，「橫豎研究所」反嗆，並於傍晚再曬出金秀賢親吻金賽綸照片，以及金賽綸生前傳訊息給金秀賢，希望能寬容還債時間的求饒內容，而隨著吻照與求饒訊息曝光，網友震驚直喊：

「天啊」

「希望是假的」。



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晚間，金秀賢公司對於最近才曝光的吻照，求饒訊息回應「會盡快整理好聲明後發布」，與早前揚言提告態度軟化不少。而金秀賢目前IG下貼文已遍布網友留言對爆料內容的感受，直說：

「真是太離譜了」

「希望正義早點到來」



金秀賢公司對於最近才曝光的吻照，求饒訊息回應「會盡快整理好聲明後發布」。（橫豎研究所）

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還有人喊話盼他親自發聲回應，留言：

「秀Man，出來說句話。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】