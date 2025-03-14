金秀賢李姓經理人疑是強姦犯　6名女性被性侵　2人為同學識於微時

韓自媒體「橫豎研究所」一天一爆，金秀賢和金賽綸的戀情證據也越來越多，逼得金秀賢經紀公司終於回應。



金秀賢日前被挖出拍過內褲廣告的黑歷史照片中，該名經理人也在其中。（namu）

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金秀賢一直是出名的會選劇本的演員，以《來自星星的你》紅遍全亞洲，在大陸更是人氣爆炸，這次因為和金賽綸的感情糾葛，讓他人氣大崩盤，大陸微博更瘋傳，金秀賢的經理人也很有問題，曾爆出強暴6名女性，且和金秀賢交情極佳，因為兩人是同學。

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報導指出，金秀賢的李姓前經理人在2011年到2012年之間，被指控在首爾、釜山等多地對20至30代多名女性猥褻、性侵，並於2012年被捕。金秀賢日前被挖出拍過內褲廣告的黑歷史照片中，該名經理人也在其中。

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