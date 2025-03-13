金秀賢陷戀童癖爭議｜昔日熊抱13歲金裕貞：期待她長大成熟的樣子

韓國演員金秀賢因與金賽綸的「戀愛醜聞」陷入巨大爭議。據爆料，兩人自2015年開始交往，當時金賽綸僅15歲，而金秀賢已27歲，這一指控引發大量批評。



在這場風波發酵後，金秀賢過去的一段採訪被網友翻出，再度引發軒然大波。

【圖輯】金秀賢讚13歲金裕貞「期待看到她長大成熟的樣子…」點圖放大看相關畫面👇👇👇

+ 3

該採訪發生在他出演電視劇 《擁抱太陽的月亮》（2012年）期間，當時他與韓佳人搭檔主演，並與童星金裕貞有對手戲。金裕貞那時候僅13歲，但金秀賢在採訪中卻對她說道：

「我以前可能把金裕貞看得太像個孩子了。實際上見到她後，發現她很有魅力，也很大膽、聰明，我完全沒有覺得她很小。我很期待看到她長大成熟的樣子，或許很快就能作為搭檔合作了。」



這一番話也讓坐在一旁的金裕貞露出驚訝的表情。還有網友翻出金秀賢當時在拍攝花絮時曾突然擁抱金裕貞，突如其來的舉動把當時還是小孩的金裕貞嚇了一跳。

童星出身的韓國女星金裕貞。（IG@you_r_love）

【圖輯】點圖放大看更多金裕貞照片👇👇👇

+ 16

不僅如此，2013年4月，在電影《偉大的隱藏者》的發佈會上，當時26歲的金秀賢被問及結婚計畫時表示：

「我在24歲時曾規劃人生，想著在36歲到37歲之間結婚，但現在看來可能無法實現。」



隨後，他補充道：

「現在計畫稍微推遲了，可能會在41歲左右結婚。我想在41歲時與21歲的女性結婚。」



儘管當時這番言論可能只是玩笑或無心之語，但如今隨著他被指曾與同為童星的金賽綸在未成年時期交往，這些過往言論引發了新的批評。尤其是他曾表達希望與年幼童星日後成為浪漫戲劇中的搭檔，再加上他的婚姻觀設想與21歲女性結婚（相差20歲），使得爭議進一步擴大。

【相關圖輯】金賽綸為還金秀賢7億韓幣「一度窮到打5份工」因明星身份被欺凌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

網友們紛紛表示震驚和反感，質疑他的「戀愛觀」以及不解為何會對一個13歲的女孩發表這樣的言論：

「這太噁心了吧」

「他怎麼能這樣評價13歲的孩子？」

「難怪他能和15歲的金賽綸交往」

「現在回頭看，他當年的這句話簡直毛骨悚然。」

「這個人真的有問題。」

「這就是他的本性吧？」



目前，金秀賢尚未對這一爭議作出正式回應，但他因金賽綸事件已遭受大量批評，而這次舊採訪的曝光無疑加劇了外界對他的質疑和反感。

【相關圖輯】金賽綸家屬列10大罪狀控訴金秀賢 點名多人「他」疑似出手性騷擾（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 32

【本文獲「Goody25」授權轉載。】