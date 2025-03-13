徐睿知被指介入金秀賢金賽綸緋聞　親自留言否認做小三事後又刪文

金秀賢近日被爆出與已故女星金賽綸曾秘密交往6年，當時金賽綸才15歲很未成年，之後女方因酒駕需賠償7億韓幣，由金秀賢與當時經紀公司代付賠償金，但之後因為遭金秀賢及前經紀公司追討，目前無力還債的金賽綸，最後在金秀賢生日時離世。這立刻引發網友熱議，如今網上還傳出，金秀賢在與金賽綸交往期間，劈腿徐睿知，她也發聲否認這項傳聞。



網上傳出，金秀賢在與金賽綸交往期間，劈腿徐睿知。（IG@yeyeji_seo）

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金秀賢退伍後的首部作品，就是與徐睿知合作演出的《雖然是精神病但沒關係》，當時兩人也是同個經紀公司Gold Medalist，因此傳出兩人的緋聞，之後更瘋傳她與金秀賢表哥也有一腿，如今金秀賢與金賽綸秘密交往的事曝光，有網友就質疑徐睿知是小三，讓她忍不住在Naver Cafe官咖平台發文喊冤。

金秀賢退伍後的首部作品，就是與徐睿知合作演出的《雖然是精神病但沒關係》。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

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徐睿知表示，自己也是人，也會感到吃力、煩悶、悲傷，而她也一忍再忍，但還是忍不住回覆網友的留言，不過又刪除了，希望大家不要再這樣，也澄清「我和他，還有他的表哥，沒有任何關係」應就是否認與金秀賢及其表哥的緋聞，最後也感嘆：

「我不知道我為什麼要解釋這個。」



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