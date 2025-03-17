東張西望｜狗婆公屋單位被收唔忿氣　大鬧投訴鄰居收咗東張錢老作

TVB節目《東張西望》去年一直在跟進的街頭霸王「狗婆」，「生意」公然佔據了鴨寮街及巴域街天橋街頭，更發現她原來就住在附近的公屋單位。但她的公屋單位環境沒有比較好，同樣有囤積雜物的問題，亦佔據了走廊，嚴重影響附近居民的生活。鄰居們十幾年來都投訴不果，經《東張西望》揭發其惡行後，狗婆的單位最終都被房署收回，鄰居感到非常滿意。

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《東張西望》揭發其惡行後，狗婆的單位最終都被房署收回，鄰居感到非常滿意。(節目截圖)

《東張西望》揭發其惡行後，狗婆的單位最終都被房署收回，鄰居感到非常滿意。(節目截圖)

《東張西望》揭發其惡行後，狗婆的單位最終都被房署收回，鄰居感到非常滿意。(節目截圖)

「狗婆」的霸道及無理人所共知，在公屋單位囤積雜物兼養狗，又放任狗隻隨處便溺，她的惡行被揭發之後，有鄰居俾佢再次恐嚇。節目組向房署查詢，獲署方回覆指已經收回該單位，鄰居黃太表示：「1月16日，我見到有人嚟，喺門口搬嘢，原本係房署啲人嚟睇住佢搬屋。梗係開心啦，咁多年！我即刻打電話畀老公話佢搬咗啦，佢去咗旅行我都嗱嗱聲打畀佢，安心咗，過年可以叫啲親戚嚟屋企食飯。」

「狗婆」的霸道及無理人所共知，在公屋單位囤積雜物兼養狗。(節目截圖)

鄰居黃太開心到即刻打電話同老公講狗婆搬走。(節目截圖)

狗婆搬走後又去了哪？節目組早前在深水埗就遇見了她，見到狗婆向攤販斥責鄰居投訴自己，令到她的公屋單位被收回。狗婆放聲的說：「唉，佢話我單位有木蝨啊！你個XX，我住咗20年，我間屋都未有木蝨！你個XX就話我屋企有木蝨，惹到佢嗰邊，我今日下就跟蹤佢啊，我知佢邊度做，你個XX！」言談間，可以見到狗婆並不覺得自己有錯，把所以責任都歸於投訴她的鄰居黃太。

節目組早前在深水埗就遇見了她，見到狗婆向攤販斥責鄰居投訴自己，令到她的公屋單位被收回。(節目截圖)

黃太指狗婆曾大罵她：「梗係收左《東張西望》幾千蚊，所以先咁樣老作，我聽到佢係出面話，小心啲啊，因住有報應啊！」但狗婆的搬離，令鄰居覺得「一天都光晒」。