奪命提示｜劉穎鏇換足6個造型　青春活力甜美可人著小背心摸胸

TVB新劇《奪命提示》由陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及林子善演出，今日（17日）播出的第一集劉穎鏇已經勁吸睛。劉穎鏇一集就已經有超過4個不同的造型，但都是離不開性感二字。

今日播出的第一集劉穎鏇已經勁吸睛。(節目截圖)

劉穎鏇一集就已經有超過4個不同的造型，但都是離不開性感二字。(節目截圖)

劉穎鏇係第一代打女。(節目截圖)

劉穎鏇先是以一件頭泳衣出場，已經艷壓全場，泳衣剪裁把她的優美曲線盡現。接著她上水後就走到更衣室洗澡，洗完就以一條毛巾圍著身體，濕答答頭髮為她加添了一份唯美感。這一幕的出場認真吸睛，雖然監製Jazz之前就已經表示這一幕的出場跟劇中沒太大的意思，但就知道大家想看，單純是為了「自肥」。

劉穎鏇先是以一件頭泳衣出場，已經艷壓全場。(節目截圖)

接著劉穎鏇一條毛巾圍著身體，濕答答頭髮為她加添了一份唯美感。(節目截圖)

雖然監製Jazz之前就已經表示這一幕的出場跟劇中沒太大的意思，但就知道大家想看，單純是為了「自肥」。(節目截圖)

一轉眼劉穎鏇就在交通工具上，這一刻的她加了外套，應該是全集穿得最密實的一刻。之後她被人擄走就脫去了外套，只剩下一件粉紅色的小背心及超短熱褲，還需要激烈的打鬥，畢直的長腿盡露。經過一輪的打鬥後，其實一切都只是陳山聰的試驗，想測試她能夠加入做臥底。

呢一刻應該是劉穎鏇全集穿得最密實的一刻。(節目截圖)

劉穎鏇被人擄走就脫去了外套，只剩下一件粉紅色的小背心及超短熱褲。(節目截圖)

劉穎鏇被人擄走就脫去了外套，只剩下一件粉紅色的小背心及超短熱褲。(節目截圖)

劉穎鏇被人擄走就脫去了外套，只剩下一件粉紅色的小背心及超短熱褲。(節目截圖)

劉穎鏇被人擄走就脫去了外套，只剩下一件粉紅色的小背心及超短熱褲。(節目截圖)

然後便是已經做了臥底的劉穎鏇在舊情人張振朗的酒吧中調查兼做舞蹈員，她穿上綠色露腰小背心加網狀外套及黃色小短褲，青春活力爆發。最後就是劉穎鏇回憶與張振朗的感情，以一身白色背心婚紗現身，婀娜多姿兼甜美，但因為新郎沒出現而哭成淚人，楚楚可憐的樣子任誰都愛。

劉穎鏇穿上綠色露腰小背心加網狀外套及黃色小短褲，青春活力爆發。(節目截圖)

劉穎鏇穿上綠色露腰小背心加網狀外套及黃色小短褲，青春活力爆發。(節目截圖)

劉穎鏇穿上綠色露腰小背心加網狀外套及黃色小短褲，青春活力爆發。(節目截圖)

劉穎鏇穿上綠色露腰小背心加網狀外套及黃色小短褲，青春活力爆發。(節目截圖)

已經做了臥底的劉穎鏇在舊情人張振朗的酒吧中調查兼做舞蹈員。(節目截圖)

劉穎鏇以一身白色背心婚紗現身，婀娜多姿兼甜美。(節目截圖)

劉穎鏇以一身白色背心婚紗現身，婀娜多姿兼甜美。(節目截圖)