奪命提示｜張振朗渣男行為令人髮指　劉穎鏇被強吻即反抗做呢樣嘢

TVB新劇《奪命提示》由陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及林子善等人主演，昨日（18日）播出第二集已經十分精彩，更可以見到「出爐視帝」張振朗的渣男行為，簡直令人髮指！

奪命提示1-5劇情｜TVB演員陣容+更新時間

《奪命提示》播出第二集已經十分精彩。（節目截圖)

「出爐視帝」張振朗的渣男行為，簡直令人髮指！（節目截圖)

第一集時已經講到渣男張振朗於結婚當天放劉穎鏇鴿子，結果令劉穎鏇對他恨之入骨。昨日一集再講到二人相遇，是因為張振朗的契女杜子瑜身患白血病，劉穎鏇收到醫院電話立即趕去，安慰完杜子瑜就見到張振朗的身影。

張振朗的契女杜子瑜身患白血病，劉穎鏇收到醫院電話立即趕去。（節目截圖)

劉穎鏇安慰完杜子瑜就見到張振朗的身影。（節目截圖)

張振朗一手就把劉穎鏇拉到一間雜物房內，二人對打時，張振朗還露出渣男的奸笑，劉穎鏇責怪張振朗的無情。張振朗向劉穎鏇說：「你一直係等緊個機會，希望好似今日咁，再遇返我，係咪？」渣樣盡現。劉穎鏇拋下一句「痴線㗎」便想離開雜物房，但可惜被張振朗捉住，更一下子就推到雜物架旁及控制她雙手，問她：「你唔係話好憎我？點解仲帶住我送畀你條手鏈？」說罷，劉穎鏇就流下了一滴眼淚，楚楚可憐的模樣，誰不心痛？

張振朗一手就把劉穎鏇拉到一間雜物房內。（節目截圖)

劉穎鏇就流下了一滴眼淚，楚楚可憐的模樣，誰不心痛？（節目截圖)

張振朗渣樣盡現。（節目截圖)

渣男張振朗把握機會向劉穎鏇表示「唔介意重新開始」，劉穎鏇哭著說：「變態！你放手啊！」可惜張振朗沒有理會，更一下子就強吻上了劉穎鏇，劉穎鏇當然反抗，一口就咬住了張振朗的下唇至流血，更一呼了他一把掌。張振朗被打後還一直輕挑的笑，完全把渣男這個角色發揮得淋漓盡致，任誰都想揍他。

渣男張振朗。（節目截圖)

渣男張振朗呢個樣好衰。（節目截圖)

渣男張振朗更一下子就強吻上了劉穎鏇，。（節目截圖)

渣男張振朗下唇被咬至流血。（節目截圖)

渣男張振朗下唇被咬至流血。（節目截圖)