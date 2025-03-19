奪命提示｜渣男張振朗強吻劉穎鏇反被咬：佢咬完我仲要扯開

TVB新劇《奪命提示》昨天（18日）繼續宣傳活動，一班演員於一酒樓舉行晚宴，而出席的演員就有：張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍、鄧智堅、黃子恆、樊亦敏、區明妙等人，大家聚在一起一同看劇集的播出。張振朗與劉穎鏇接受《香港01》訪問時更大爆張振朗這位「渣男」做了什麼。

TVB新劇《奪命提示》昨天繼續宣傳活動。(胡凱欣 攝)

《奪命提示》一班演員於一酒樓舉行晚宴。(胡凱欣 攝)

張振朗直接表示自己是一個卧底，亦指今次拍攝劇集有很多的場口都很喜歡，特別是昨天播出的一集：「我要去羞辱你，即係我哋講咗幾日啦，觀眾終於都可以睇到。最好睇嘅就係佢咬我唇嗰下！即係我一定要做到佢好唔舒服，就係要捉起佢對手。（劉穎鏇：好似壓迫咁樣，因為推埋我落牆度，即係我冇得走啦。）」從中就可以看得出二人的交流是「粗暴」的。

張振朗同劉穎鏇表示二人的交流是「粗暴」的。(胡凱欣 攝)

劉穎鏇面對著張振朗的強吻，當然出招反撃，更表示很高難度：「呢一個咬唇，其實我覺得呢個都幾高挑戰。」張振朗都笑指未試過有這樣的動作：「咁你咬我唇你好難分大細力㗎嘛，咁嗰日我記得係真係咬：『咦，真係好似真實㗎喎嗰個feel。』呢個咬唇呢，正如嗰日講應該好多男仔都想試下嘅！」

劉穎鏇面對著張振朗的強吻，當然出招反撃。(胡凱欣 攝)

被問到這一幕咬唇戲拍了多少次時，劉穎鏇表示不止一次：「真係未拍過呢類型啦，跟住就嘗試嘅時候就以為咁樣都應該夠啦，即係咬到個唇已經足夠。」後來她發現反抗程度好像不夠，所以就狠狠地咬大力一點。張振朗：「咬完我仲要扯開佢咁樣！」說到這樣應該大家都很想重溫他們這個激烈的親吻。

張振朗話劉穎鏇咬完佢之後仲要扯開。(胡凱欣 攝)

至於張振朗被問到今次是否會於劇中飾演渣男的角色時，他直認自己已經等了很久：「我等咗好耐呀呢個角色，即係渣男呢個角色真係好難演。呢類型嘅角色其實我真係等咗好耐，我好想試下做嗰啲令到個女仔好唔開心，我覺得你做好人正常你平時你已經做過曬㗎啦，你做一個衰人究竟會系點樣呢？即係你可以有幾衰，其實我一路都等緊呢個角色！咁今次終於可以有機會去玩下呢一樣嘢！」張振朗更笑指今次拍攝《奪命提示》可以「糟蹋Tiffany」，之後又大爆劉穎鏇：「佢鐘意畀人虐待，所以我懷疑開始係。（你會虐待Tiff嘅畫面？）係啊！要我心情去虐待，可能約咗去嗰度又無理佢，由佢喺嗰度等。（肉體上？）肉體上都虐待咗尋晚嗰集，之後可能係佢懲罰我肉體都有！」