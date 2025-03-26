36歲巨肺歌手拍性感跳舞片睇到好尷尬 網民狠批騎呢：點解搞成咁

現年36歲的譚嘉儀因參加《超級巨聲3》奪得季軍而入行，更憑《原來有愛》勇奪《勁歌金曲頒獎典禮》最佳演繹女歌星獎。不過早前譚嘉儀突然宣布離巢TVB，隨即獲得登台機會，更去到多倫多開演唱會。近年譚嘉儀經常在IG分享性感照，亦不時拍跳舞片，可惜被網民指睇到好尷尬，認為她專心唱歌更好。

譚嘉儀近年甚少唱歌，轉行性感路線。（IG圖片）

譚嘉儀身材愈來愈火辣。（IG圖片）

譚嘉儀樣貌越見精緻。（IG圖片）

譚嘉儀近期積極更新IG，更不時分享跳舞片段，當中更有不少搔首弄姿及扭腰的性感動作，有網民大讚譚嘉儀身材Fit爆性感撩人。不過大部分網民就表示譚嘉儀跳舞睇到人好尷尬。在最新的沙灘跳舞片中，譚嘉儀穿上粉紅色性感露腰裝跳舞，有大批網民留言表示：「身材唔靚跳舞欠缺美感，真心每次見你跳舞都想留言叫你專心唱歌」、「一係好好讀書，唔好發明星夢」、「我都係覺得最初靚女啲」、「好騎呢」。

譚嘉儀近期積極更新IG，更不時分享跳舞片段。（IG圖片）

有不少搔首弄姿及扭腰的性感動作。（IG圖片）

不過有大批網民就表示睇到好尷尬。（IG圖片）

上月饒舌天王Kendrick Lamer在超級碗擔任中場表演嘉賓，令大熱歌《Not Like Us》的舞步爆紅，有不少網民都翻拍，譚嘉儀亦不例外拍片分享到社交平台，可惜被網民鬧爆，更指：「自曝其『短』」、「真係好L尷尬」、「真心建議做返自己年紀既野」、「點解而家要搞到自己咁Cheap嘅？」、「點解而家搞成咁」、「真係好核突」、「做自己啦」、「刷存在感」、「好作狀」，亦有網民對此感可惜，認為譚嘉儀原本樣貌不錯，唱歌又好聽，不解為何不專心唱歌。

大批網民狠批譚嘉儀騎呢。（IG圖片）

有網民希望譚嘉儀專心唱歌。（IG圖片）

有網民希望譚嘉儀專心唱歌。（IG圖片）

有網民希望譚嘉儀專心唱歌。（IG圖片）

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