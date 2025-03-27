宣萱質問TVB舊片翻Hit幽默回應 期待與李佳芯合作避演一關係

宣萱今日（27號）現身中環，與《黑白大廚》名廚Edward Lee出席理財品牌活動，身為大使的宣萱身兼主持大晒流利英語，表現淡定。受訪時宣萱坦言已久未擔任MC，非常大壓力，為此提前三日準備。被問到可有趁機向現場大廚請教廚藝，她自嘲廚藝不精，笑稱：「我負責食比較適合！我鍾意洗碗！」

宣萱今日與《黑白大廚》名廚Edward Lee出席理財品牌活動，身為大使的宣萱身兼主持大晒流利英語。（梁碧玲攝）

提到早前獲Sica（何洛瑤）邀請跳舞，被讚跳得有板有眼。宣萱覺得很好玩，自爆為免失禮，事前每日在家反覆練習。不過相比跳舞，宣萱當然更喜愛滑雪，雖然自嘲以往每次滑雪後都要「睇跌打」，但現在已學會跌倒技巧，更享受其中。問到會否邀好友古天樂同行，她一臉驚訝笑說：「關佢咩事呀？唔關佢事喎！我係運動型，佢係工作型，所以應該唔啱。」

宣萱自嘲廚藝不行，喜歡吃多過煮。（梁碧玲攝）

對於古天樂早前表示業界正值寒冬，鼓勵演員減片酬？宣萱表示未聽聞，她拍電視較多，且現階段的她可按自己喜歡的去拍攝，價錢舒服便可。至於有份主演的《尋秦記》電影版何時上映？她透露：「快了、快了！係希望等一個最好嘅檔期。」而另一部TVB重頭劇《巨塔之后》原定三月播出，現臨時抽起，問是否改在台慶播？她坦言不清楚，每一套劇都有它的運，她很隨緣，不過拍攝時要背誦大量醫療對白相當辛苦，不斷請教醫生朋友，笑指之前曾懷疑自己記性變差是否腦退化，拍完這套劇可證實無礙，而且同劉佩玥和鍾鎮濤等演員合作很開心，當宣萱知道今次是鍾鎮濤首次拍劇時，她還搞笑說：「係咩？咁佢第一次咪畀咗我？佢演得好好呀。」

宣萱自言對她來說，演戲比煮東西容易。（梁碧玲攝）

早前，宣萱早年於《K-100》質問TVB的片段再度翻Hit，片中她不滿TVB點解重用歌手拍劇，而且更有特權，如：「我哋開工永遠等三、四個鐘都要等歌星，但佢哋遲到係一句sorry 都唔使講」等，引起網民熱議。宣萱笑言重看片段時也嚇一跳：「我都覺得好驚訝，點解我會講啲咁嘅嘢！」不過她續言那是她當時的一個真感受，因當年歌手和演員分得很開，前者地位稍高少少，而且很少拍劇，故他們拍劇會好像變了大事，所以待遇會有少少不同。對於梁思浩爆她當年騷錢高過譚詠麟，她否認：「係咩？佢應該唔知我幾錢一個騷。（勁過這價錢？）大家笑吓好了。」

宣萱質問TVB舊片翻Hit，她自己開回都感震驚。（梁碧玲攝）

至於有指古天樂近日向離巢的李佳芯招手合作，宣萱表示有看過對方作品，但就沒合作過，希望可以跟多些不同的演員合作，但笑言如有機會的話，希望是演姊妹而非母女：「佢唔好做我個女就得架了，我會盡量keep好啲，做姊妹好了。」