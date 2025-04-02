香港男星陷桃色糾紛消失3年轉攻台娛圈　盼與許光漢合作：他超帥

韓團NCT的前成員、香港泰國混血男星黃旭熙（LUCAS），是SM娛樂首位簽約香港藝人，因桃色糾紛沉潛了三年後，於2024年4月以個人單曲〈Renegade〉Solo出道，更宣布赴台拍戲。



黃旭熙準備台灣戲劇拍攝，大方告白許光漢。（SM ENTERTAINMENT提供）

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黃旭熙1日正式宣佈將正式投入台灣戲劇的拍攝，目前正在籌備期的他，為了帶給大家最好的狀態，除了表演課、舞蹈課、肢體課、拳擊訓練都是必備的行程，他也透露：

「台灣的朋友們都非常溫柔，總是把不好意思和謝謝掛在嘴上，非常有禮貌又親切。台灣的食物也非常好吃，我最喜歡吃滷肉飯還有台式火鍋！真的很愛很愛台灣！」



據悉，近日黃旭熙都一直不斷的上課自我進修，其中尤其是一直都很想學的結他。黃旭熙一直都覺得能自彈自唱的人很帥，但是一直沒有機會和時間學，這次終於能學到夢寐以求的結他，雖然只是初學者，但他也承諾：

「我會努力學習，希望之後有機會可以自彈自唱給大家聽。」



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除了原本的音樂事業之外，黃旭熙也力求能夠多元發展，讓大家看見他的更多可能性跟表演面貌。精通中文、粵語、英語、韓語等多國語言的他，將在台灣獻出他的戲劇作品處女作。得知將開啟演員身份，而且是在台灣拍攝，他興奮地說到：「我真的超級開心也很感謝導演和劇組能給我機會，這次是我第一次演戲，真的很緊張！不過導演和劇組、老師們都給了我非常多的意見，讓我可以好好全心準備，我會好好認真努力把戲拍好，請大家期待一下，希望大家會喜歡。」而目前也陸續有許多台灣的工作正在洽談中。

即將投入台灣劇組工作的他，也分享自己對台灣影視的欣賞：「我最近做功課的時候看了電影《周處除三害》，我覺得劇情真的很刺激，動作戲也很帥，是一部讓我印象非常深刻的台灣犯罪電影。被問到有沒有想合作的台灣演員：

「像我這樣的戲劇新人，每個前輩都會是我想合作和學習的對象，如果真的選出一位的話，我想應該是許光漢前輩，因為我身邊好多人都很喜歡許光漢前輩的戲，尤其我看了他在韓國拍的影集，真的超級帥，希望未來有機會能和他一起合作。」



黃旭熙爆出醜聞後人氣急跌，去年舉行的見面會亦只有零星粉絲支持，場面冷清。（微博圖片）

一向寵粉的黃旭熙，從去年發行個人單曲後就全心投入各種訓練，他想跟一路陪伴他的歌迷說：

「大家好久不見！很驚喜吧？大家應該也沒想到我會拍戲吧？這段期間我希望更專心、更努力的在準備拍攝的功課，所以沒有辦法和你們在社群媒體上多多互動，真的很抱歉，希望你們可以先期待我之後的作品，我一定會好好表現、好好加油的。這也是我出道之後，第一次在台灣的演出，希望台灣的歌迷們也能喜歡這部戲，也希望能多多支持我，希望很快可以和大家！真的謝謝。」



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