女歌手因老公陷性醜聞形象重創　IG呻「泥濘之中寸步難行」秒刪文

范瑋琪沉寂4年多，原本2023年9月要在台北流行音樂中心開唱，結果因黑人陳建州捲入性騷風暴，只能取消，今年6月初她在大陸參加音樂盛典復出，6月底又到紹興參加越城迪蕩音樂節，事後她在IG發文，卻又秒刪文。



范瑋琪赴紹興參加越城迪蕩音樂節。 （微博圖片）

范瑋琪赴紹興參加越城迪蕩音樂節。 （微博圖片）

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范瑋琪演出後在IG發文寫道「謝謝紹興！泥濘之中寸步難行，但大家的熱情讓我感動又震撼，期待再來。」似乎透露對於自己復出演唱一路走來的心聲，不過這篇貼文目前已刪除。

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