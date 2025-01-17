中居正廣疑咬甩受害者乳頭「性侵過程全曝光」爆料者：硬上後門

日本綜藝天王中居正廣去（2024）年12月爆出桃色糾紛，為此賠償了日幣9千萬元，但經過日本狗仔追查後發現根本就是性侵案，現在案情越挖越深。一位日本網友疑似是富士電視台前員工，就出面爆料中居正廣的性侵過程簡直太恐怖，甚至傷害到受害女性的身體，網友還咬出曾去台灣報導過大選的男星瑛士、AKB48總製作人秋元康都身涉本案。



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一位匿名為「蝙蝠俠：開戰時刻，黑暗騎士」的日本網友（以下簡稱為「蝙蝠俠」），去年12月才在Twitter上創立帳號，蝙蝠俠在創立帳號之後僅關注傳聞中的富士電視台節目製作人中嶋優一，這位製作人就是日媒報導幫中居正廣跟女員工安排飯局的「龜公製作人」。甚至在《週刊文春》爆料女主播佐佐木恭子匿報屬下回報的醜聞之前，蝙蝠俠就已經在Twitter上具體提到佐佐木恭子老公的名字，因此被認為恐怕是富士電視台內部的「知情人士」。

日本混血男神瑛士（Wentz）亦捲入性醜聞。（IG@eiji_wentz_official）

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蝙蝠俠還爆料不少事情，包含有人在彩排室的縫隙之間跟櫃台小姐愛愛、在旅館亂交、搞不倫，這些事情恐怕都會讓富士電視台的顏面掃地，蝙蝠俠更稱中嶋優一根本是靠每年幫富士電視台社長港浩一舉辦生日派對才獲得如今地位，種種內容都讓人好奇蝙蝠俠的真實身份為何。

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由於中居正廣爆出賠了日幣9千萬元的和解金給富士電視台的受害女性，當時外界就認為性侵案的和解金額不太可能到這麼高，恐怕有其他暴力行為。雖然中居正廣在最新一篇道歉文中提到絕對沒有暴力行為，不過蝙蝠俠在Twitter上爆料了相當恐怖的故事，疑似是在暗指中居正廣的性侵過程。

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蝙蝠俠提到有一個「魔鬼」因為酒精跟藥物而陷入精神恍惚的狀態，接著就緊掐一位女性的脖子，甚至還用力咬掉女方的乳頭。不僅如此，女方的「後門」還遭到「金棒」侵入，導致直腸受傷，這個魔鬼還邊說要跟受害女性結婚，不過女方事後趕緊從加害者家中逃離出來，勉強活著回家，幾乎瀕臨死亡。受害女性好幾次求救，也跟其他「村民」描述此事，甚至還一度造成「村內」騷動。

中居正廣去年爆出性醜聞，沒想到越爆越大。（Twitter@nonbiri_info）

不僅如此，蝙蝠俠更提到中嶋優一還會把女員工進貢給一樣都是西武隊球迷的日本混血男神瑛士（Wentz），還有一樣都愛吃的AKBR48製作人秋元康。演藝圈內幕越爆越多，不過蝙蝠俠目前已經刪除Twitter帳號。演藝圈內幕越爆越多，不過蝙蝠俠目前已經刪除推特帳號。事情演變至今，富士電視台跑掉了3成贊助商，社長港浩一亦召開記者會，傳聞中的製作人中嶋優一則從15日開始暫時停止到班，目前還不確定回去正常上班的時間。

「蝙蝠俠」最後一篇推文以平假名描述性侵過程，被其他網友「破譯」流傳。（截圖）

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