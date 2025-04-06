碧咸兩子為女反目！Brooklyn不滿Romeo戀上舊愛　避席家庭聚會

萬人迷碧咸（David Beckham）的兩名兒子布魯克林（Brooklyn）與羅密歐（Romeo）近日被爆因為同一個女人反目，活生生上演英國豪門版《飯戲攻心》！



碧咸將於5月2日迎來50歲大壽，一家人上月提早為他舉行生日派對，全家總動員出席，唯獨大仔Brooklyn同老婆Nicola Peltz（妮歌娜佩絲）冇影，據知他已連續缺席多次家庭聚會，原因疑跟同細佬Romeo搭上其舊愛Kim Turnbull有關。

碧咸日前提前慶祝50歲生日，但如此重要日子，大仔Brooklyn居然缺席！（IG@romeobeckham）

二子Romeo則帶著女友Kim Turnbull為父親大人賀壽。（IG@romeobeckham）

去年碧咸生日，一家人都齊齊整整慶祝。（IG@davidbeckham）

據悉Brooklyn早於2016年與Kim秘密拍拖，而Romeo竟於兩人分手8年後「着阿哥舊鞋」，去年11月公開與Kim拍拖。他原本以為已婚的Brooklyn早已放低前度、不會介意，誰知Brooklyn原來極度不滿，不論是母親Victoria的時裝騷，抑或碧咸出席洛杉磯球賽等，Brooklyn夫婦都刻意避席，被指是避見Romeo與Kim，場面超尷尬。

Romeo竟於Brooklyn與Kim Turnbull分手8年後「着阿哥舊鞋」，有指此舉引起大哥不滿。（IG@romeobeckham）

自去年11月公布戀情以來，Romeo與Kim Turnbull打得火熱，經常放閃，更曾於社交平台高呼「I love you so much!」（IG@romeobeckham）

而其實Brooklyn亦於2022年結婚。（IG@brooklynpeltzbeckham）

有指Brooklyn不滿弟弟，因而缺席父親大壽。（IG@brooklynpeltzbeckham）

風波爆出後，網民都相當關心Kim Turnbull到底是何方神聖，能使得碧咸兩子都為她醉倒，甚至不惜兄弟鬩牆。現年23歲的她，是一位亞裔混血模特兒兼DJ，出身藝術世家，魅力驚人，不單先後令碧咸兄弟傾心，當年更疑似曾在與Madonna兒子Rocco拍拖期間暗撻Brooklyn，堪稱「英國星二代殺手」。而由於港產片《飯戲攻心》中，同一個家庭中的大哥（黃子華飾）、二哥（張繼聰飾）皆先後與女主角鄧麗欣拍拖，情節雷同。

現年23歲的Kim Turnbull，是一名DJ。（IG@kim_turnbull）

Kim也不時出席時裝活動，據指她來自藝術世家。（IG@kim_turnbull）