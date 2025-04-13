專訪1｜陳山聰16歲劉德華賞識入行　與何超雲分手遭狠斥「負分」

人生有幾多個10年？誰想到十多年前的形象插水的陳山聰，今時今日在公開場合露面時，竟有大批擁躉追捧到訪問場地外爭相影相？2013年陳山聰與賭王愛女何超雲分手，「賭王女婿」跌落凡間，被指「失戀、失業、失形象、失金錢」，要背負外間議論復出幕前，心理壓力難以想像。陳山聰把握每個機會，咬緊牙關由客串演到主角，終於迎來《金宵大廈》這個黃金機會，費近10載光陰登上視帝寶座。當晚陳山聰激動得流下男兒淚，除了多謝無綫三大貴人，完騷後他竟向自己承諾：「我只會開心嗰一日！」

旁白：林通賢

拍攝：潘樂文

剪接：麥超億



陳山聰新劇《奪命提示》出街，反應不俗。（葉志明 攝）

劉德華賞識入行

16歲的陳山聰與當時的年輕人一樣，只是普通一名「華粉」。為了見偶像劉德華一面，不時到廣播道追星，更狂熱到參加《歡樂今宵之四大天王模倣大賽》，扮劉德華唱《長夜多浪漫》，模仿的惟妙惟肖，獲評判之一的劉德華一眼相中。陳山聰憶述：「嗰次比賽之後，佢見咗我好多次，覺得呢個小朋友好似幾有潛力咁喎！」陳山聰指，當時華仔經理人李小麟專程在後台向他提到「華仔有嘢搵你。」好友Alex Fung（馮翰銘）又再次提醒，陳山聰原以為做華仔助手，但竟是簽約做新人，他說：「第一次上去見小麟，小麟話華仔想建立一間新公司，好希望想簽一啲新人，華仔提議想簽你。第二次同爹哋媽咪上去，咁就簽咗。」

陳山聰少年時是華仔狂粉。（TVB截圖）

歌手生涯5年，陳山聰在1994年及1996年推出過兩張專輯《Exposure》和《愛是全意》，除了上課便是訓練，訓練一年常在錄音室聽華仔錄歌，而華仔贈的兩句說話直今仍銘記在心，「佢有一隻唱片封套，佢寫話：『少說話，多做事』，我記到今日。」

陳山聰出過唱片。（網上圖片）

賣牛仔褲最低人工3000元

1997年金融風暴粉碎了陳山聰的歌手夢，離開劉德華公司後，陳山聰賣過牛仔褲、做過售貨員、助理設計師，最低人工試過3000元。後來陳山聰托長輩介紹，與當時TVB藝員部經理「芭姐」蕭笑鳴見面。陳山聰重回TVB後做旅遊節目主持重新起步，能夠重回幕前已滿足不已，他說：「有一年，全年一放低個喼，返屋企又執喼再去過。」回想起來，陳山聰笑言或是「吸引力法則」，這樣飛了一段時間後，竟有機會重回心心念念的戲劇懷抱。

陳山聰接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

第一次同鄭少秋拍戲極緊張：未到我已經震緊

陳山聰拍的第一部劇集是《男人四十一頭家》，鄭少秋、陳秀雯主演，與秋官、徐濠縈均有對手戲。當年仍是黃毛小子的他，未正式「Roll機」已手震，他說：「裏面講緊對白，黃新叔、夏萍姐、秋官、陳秀雯。啱啱講我喺外國返嚟，撳門鐘準備入去講對白，未到我，個錄影廠經理喺側邊，嗰吓已經震緊。」幸而陳山聰青靚白淨主力「賣青春」，劇集播出後沒有收穫負評，亦因這套戲獲秋官手把手教做戲，兩人友誼維持至今，「而家秋官見到我，都會嗌我『細佬』，因為戲入面我做佢細佬。」多年後回想，陳山聰萬分感激當年戲中一班前輩，對他稚嫩演技的包容忍耐。

當年陳山聰青靚白淨，主力「賣青春」。（《男人四十一頭家》截圖）

陳山聰與徐濠縈。（《男人四十一頭家》截圖）

陳山聰感激秋官手把手教他做戲。（《男人四十一頭家》截圖）

《學警狙擊》演「左輪」成功入屋

重回TVB後，陳山聰與郭晉安、佘詩曼拍《情歸百子櫃》，他戲中客串演用槍威脅姚瑩瑩的古惑仔。2009年拍攝《學警狙擊》令陳山聰事業開始走上坡，出街更有不少觀眾叫得出陳山聰戲中角色名字「左輪」。如果當時陳山聰沒有興起到監製房打招呼的念頭，或許便不會有「左輪」一角。陳山聰說：「嗰時好興去門口打招呼，我問：『聲哥（黃偉聲）你搞緊咩呀？聲哥反問：『你搞緊咩呀？』我話：『我拍緊添哥（李添勝）呢套（劇集）囉！』佢話：『你光頭！』我話係呀！佢話：『好啦，我睇吓有冇角色啱你，再搵你！』之後佢真係再搵我，話：『我就係要一個角色，要你呢個光頭造型。』」

陳山聰首次重回TVB第一套劇客串做古惑仔。（《情歸百子櫃》截圖）

陳山聰演「左輪」事業走上坡。（《學警狙擊》截圖）

何超雲分手低潮被斥「負分」

《學警狙擊》大受歡迎，陳山聰的演員生涯剛見起色，2011年他與賭王千金何超雲轟動全城的戀情曝光，成為其人生轉捩點。兩人愛得高調，何超雲帶陳山聰見賭王何鴻燊，出雙入對。負面新聞隨之而來，陳山聰被指找到「大靠山」，拍劇態度惡劣、「扮大牌」。雖然傳聞從未被證實，但亦令陳山聰形象插水。兩年情結束後，陳山聰被朋友直斥「負分」勸其轉行，連郭政鴻都關心詢問他會否再拍劇。陳山聰堅持復出幕前，他說：「每個人都未必有一段咁好嘅經歷，或者低潮，但點樣走出低潮係靠你自己，當然都要好多人幫忙。」他認為：「無論成與敗、得唔得，係咪負分都好，你都要行，無可能停喺度，除非你永遠想收埋自己。」

陳山聰與何超雲當年愛得高調。（視覺中國）

陳山聰與何超雲「見家長」賭王何鴻燊。（微博圖片）

多謝無綫三大恩人：佢哋「撈」我返嚟

陳山聰形容「上天安排好晒」。低潮期間，李添勝監製一口承諾會為陳山聰安排劇集，連聚會上「獎門人」曾志偉都詢問近況「返嚟拍劇未呀？要返嚟繼續拍呀！」親自鼓勵陳山聰繼續拍劇。陳山聰回巢拍了《宦海奇官》、《張保仔》、《乘勝追擊》多套劇集重新起步，因為《同盟》於《萬千星輝頒獎典禮2017》奪下「最佳男配角」，最後迎來《金宵大廈》系列，《金宵大廈2》中演活精神病人、咖啡師多個角色，終在《萬千星輝頒獎典禮2022》以大熱姿登上視帝寶座。陳山聰在台上哽咽地多謝曾志偉，樂易玲及曾勵珍，他形容後兩者是「執我返嚟」，並感概道：「呢個恩我永遠都記得，你兩個點樣雪中送炭！」

想起兩年前的感言，陳山聰修改了些少，他說：「我所謂嘅『執』，應該係『撈』我返嚟，即係『你呢個百厭星呀！』咁樣。」第二次回到TVB後，樂小姐勉勵他「畀心機做」；曾姐則用心良苦提醒「好好對待每一個角色，拍好每一套劇，對待好每一個演員、工作人員。」陳山聰說：「呢3個唔係話上台攞獎一定要多謝佢哋，而係事實上一定要多謝佢哋。」

陳山聰費10年時間谷底翻身變視帝。（葉志明 攝）

陳山聰台上多謝曾志偉、樂易玲及曾勵珍。（TVB截圖）

奪視帝只允許開心一日：有頭銜更加要擺低

奪獎後，陳山聰只允許自己開心一日，他說：「當我返屋去同太太影完張相，擺低個獎之後，就係我拍《奪命提示》嘅第一日開工，好巧合。我已經將視帝件事擺低咗，我要（思考）點樣做好套戲。你有咗視帝頭銜，更加要擺低，諗點樣突破自己，再進步。」陳山聰不諱言：「如果《金宵大廈》比我再做一次，我一定比之前做得更好。」

陳山聰在《金宵大廈2》演精神病人。（《金宵大廈2》預告截圖）

陳山聰與李施嬅是《金宵》最佳拍檔。（網上圖片）

想學修哥拍戲到80歲

由負分的谷底翻身攀上巔峰，陳山聰不心足，他笑說：「我希望大家唔嫌棄我嘅話，我都好想似修哥（胡楓）一路拍戲拍到70歲、80歲，堅持做呢個事業。」

陳山聰。（葉志明 攝）

化妝: Chloe Yu

髮型: Seiko Sin @ Hair Culture

服裝: ITHK

場地提供：Oneo collections