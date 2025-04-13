專訪2｜陳山聰與伍詠薇曾反面6年　日本澀谷相擁爆喊：盡在不言中

視帝陳山聰於2011年與前妻Ponny離婚後即戀上賭王何鴻燊三太長女何超雲，當時他更被稱為「世紀賤男」，不少人直指他「見錢看眼」拋棄糟糠，形象大插水。陳山聰懶理外界負評，跟何超雲「見家長」賭王何鴻燊，做「跟得男友」。陳山聰一度因而與「契家姐」伍詠薇鬧翻，不相往來約5、6年，最後於日本破冰。今陳山聰感概道：「我同佢（伍詠薇）係上天注定嘅緣分！」

旁白：林通賢

拍攝：潘樂文

剪接：麥超億



陳山聰直言與伍詠薇是「上天注定嘅緣分」。（葉志明 攝）

打電話叫伍詠薇「以後唔好再搵我！」

陳山聰與伍詠薇於2002年《大唐雙龍傳》變熟，相安無事近10年，直至陳山聰與何超雲拍拖後，伍詠薇認為他不對。一晚陳山聰突然於凌晨4點致電伍詠薇說：「你以後唔好再搵我！」伍詠薇也是烈女，一口答應：「好呀！」隨即收線。事件愈鬧愈大，伍詠薇將事件不開名地放上社交網，公布與某人絕交，兼吩咐陳敏之及身邊人不要再理睬陳山聰。當時傳媒直指陳山聰「因財失義」，因與超雲拍拖甚至願與契家姐割席。陳山聰曾與「細妹」陳敏之做節目時，傷心重提被陳敏之無視的「冷巷事件」，當時他說：「陳敏之喺條冷巷度，迎面行過嚟，我同佢眼神交流，佢就真係嗰啲......」

陳山聰當年曾公開解釋，稱當時與好友玩「真心話大冒險」，飲醉酒輸了遊戲，被要求打電話與好友絕交。陳山聰認為伍詠薇玩得，才發生此次衝撞。

陳山聰與伍詠薇一度鬧翻，後在日本大和解。（網上圖片）

日本澀谷街頭破冰爆喊相擁

陳山聰大方談論往事，指即使交惡期間，伍姑娘亦從來沒有惡言相向：「佢都費事鬧我！」陳山聰笑說：「佢而家話得我最多係『死仔包！你點呀？』」陳山聰憶述和解過程：「直到杏兒（胡杏兒）結婚，我哋先再見返面。之後喺東京機場見返，再黐線返，咁就黐線到而家！」

陳山聰同伍詠薇。（網上圖片）

陳山聰說：「當時我哋喺日本，佢老公聯絡我，問我：『你而家喺邊呀？』我話而家喺富士山，我就諗，問佢：『你估你哋喺東京，我哋有冇機會食一餐飯？』跟住伍姑娘就接聽話：『梗係好啦！由你安排我哋去邊度食飯！」兩人在澀谷街頭車站見面爆喊相擁，「大家互相擁抱已經係盡在不言中！」

兩人在澀谷街頭大和解。（Facebook圖片）

相擁！（Facebook圖片）

跑馬拉松看淡名利 望兒子學懂堅持

陳山聰後生時多慾望看重名利，低潮期透過跑步重拾內心快樂，他常以馬拉松比喻人生，他說：「你跑42.195公里唔難，最難係練習過程，你要由練習訓練無人迫你，我冇教練㗎，靠你自己。一步一步，到你跑完一場馬拉松，衝線嘅時候，做到自己想做嘅成績，呢個就係你內心嘅快樂。」

陳山聰跑馬拉松看淡名利。（IG圖片）

除了跑步，陳山聰如今最大快樂來源是兒子Jaco，見到他完成功課已心滿意足。陳山聰最想Jaco從自己身上學習到堅持，他說：「今日有人問我，做演員你點樣堅持到而家？可能冇人搵你拍劇，可能你做『茄喱啡』，可能你會放棄。我話我唔知喎，總之我就係想做！我堅持落去一步一步咁行，可能真係吸引力法則，可能你會去到你想去嘅終點，都有機會去唔到，但如果你唔堅持、唔試，你點知呢？所以我希望Jaco嘅人生，可以守護佢嘅目標嘅同時堅持。」

兒子Jaco今是陳山聰最大快樂來源。（IG圖片）

陳山聰與兒子Jaco。（IG圖片）

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