Tyson Yoshi台灣買樓條件曝光　婚禮全交Christy打理「被騙也OK」

Tyson Yoshi把台灣當成事業福地，日前在台灣舉辦「Rocket 666」新專輯簽唱會，一身精實肌肉包緊緊，笑認惜肉如金：「脫就要等到演唱會。」預計年底在台開唱。港台兩地跑的他在台租房，直呼愛貓是「置產」條件之一，他說：「如果貓在台灣，我就會在郊區買房。」



Tyson Yoshi笑認目前惜肉如金。（想不到音樂工作室）

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除了宣傳專輯，他正忙於籌備與未婚妻Christy的歐洲婚禮、香港演唱會，把婚禮主導權交給未婚妻，自己準備資金，「我怕被糊弄，所以資料看很細」，怕被老婆騙嗎？他搖搖頭：「不怕啊！反正給她騙了整個人。」表示騙錢OK，被騙感情比較痛。有過類似經驗嗎？他否認，解釋以前因太愛耍帥，假裝不在乎，多是短命戀。

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而愛玩車的他才應邀至日本朝聖F1賽車活動，更為了親身上陣拍攝MV，在香港成功考取中型貨車駕照，一度被老師當成是貨運工人新手。值得一提的是，Tyson Yoshi學會騎馬新招，在〈Godspeed〉MV相當帥氣，過程卻鬧出笑話：

「教練要我別對馬太好，我一開始不相信，不敢拉太大力，結果牠還真的不理我，直接跑去吃草！」



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Tyson Yoshi連唱２首新歌，並跟驚喜現身的派偉俊合唱〈FXck You & Your Friends〉，派偉俊特別送上滑板車，讓他方便跑通告「省時省力又可以健身，還能好好欣賞每個角落的美景」，Tyson Yoshi開心致謝：

「我人生又多了一台『車』！」



Tyson Yoshi（左）跟派偉俊相當要好。（想不到音樂工作室）

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