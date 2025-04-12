古巨基Cosplay變Tyson Yoshi　海兒一句辣㷫基仔︰你做番個人啦

古巨基最近帶住同門師妹「音樂女神」海兒（Hedy）及YouTuber程人富去大阪拍攝全新旅遊企劃《I REALLY LOVE TO Travel我真係好鍾意旅行》。去到出名動漫及Cosplay的日本，三人當然「入鄉隨俗」，於日本橋電器街喪玩Cosplay，更意外被爆原來基仔是「元祖級Cosplay王」，認真厲害。

Tyson Yoshi?

節目一開始，Hedy及程人富均指自己於動漫範圍十分耍家，這時基仔淡淡然說道：「你哋知唔知我都係cosplay嘅元老，你哋可能冇睇過，我以前演唱會有cosplay。」隨後三人去到專賣cosplay服裝店舖shopping一番，在懊惱究竟扮演哪一部動漫時，Hedy指：「我呢排都有講話大推《膽大黨》（Dan Da Dan）。」雖然決定扮演哪一部動漫，但在選擇角色時，Hedy突然向基仔爆出一句，「不如你都係做番人啦。」即時激到基仔跳起，「咩叫做番人呀？！咩意思呀你？！嗌我做番個人？！咁即係我而家係唔係人呀？！哈哈。我呢幾廿年做咗啲乜嘢呀？」笑到在旁的程人富碌地。

古巨基做緊乜呢?

最後基仔Cosplay円城寺仁、程人富扮演高倉健、Hedy則化身Seiko Ayase。三人以神還原的造形喪玩大阪街頭，更特登走到人多的地方如機舖及夾公仔舖遊走一番，基仔笑言：「今日我哋搞到呢個look，要練嘅係乜嘢呀？膽大呀！因為係《膽大黨》吖嘛！無論見到所有人佢哋望我哋嘅目光係點，我哋仍然自信。」期間更吸引到不少途人圍觀兼拍照。

行到攰，三人到餐廳醫肚，一走進餐廳，又被店員「認出」，Hedy謂：「啲店員都話：『哦！Dan Da Dan！』」然後又大讚自己三人神還原角色，「都幾似喎真係我哋幾個，唔係講笑。」不過基仔認為自己cosplay Tyson Yoshi，「我己覺得好似Tyson Yoshi，你搵番佢紅色頭髮嘅時候對一對吖，哈哈。我send我呢個look俾Tyson先。」隨後他又拿出電話，跟Hedy及程人富分享自己過往演唱會的Cosplay造型，「應該有十九年前，差唔多二十年……」話未講完，Hedy看到電話便衝出來，「哦！《Devil May Cry》！」即時獲得基仔大讚：「真係識喎！識嘢喎！」節目出街後，基仔將自己Cosplay造型跟Tyson Yoshi的「合照」放上自己的社交媒體，即時引來Tyson Yoshi留言：「嘩 有feel」基仔則回應：「下次cos埋你個body」十分搞笑。