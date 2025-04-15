不赦之罪｜黃秋生被蘇玉華寸「唔記得老婆」　願與試當真合作

《不赦之罪》舉行首映。（梁碧玲攝）

電影《不赦之罪》昨晚舉行首映，一眾主角黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝（George）均有出席，秋生與蘇玉華曾在《18樓C座》舞台劇、電視劇《梟雄》飾演夫妻，被問到再做夫妻感覺如何，秋生反問：「我哋演過夫妻咩？」激得蘇玉華大叫：「我哋次次都係夫妻嚟，頂！（佢唔記得你呢位老婆？）佢係唔會記得老婆。」秋生聽到記者表示「太多」時，即謂自己很慘，又表示無任何解釋，之後才笑言希望與老婆再合作。

George首次拍戲，親戚將在內地來港捧場。（梁碧玲攝）

秋生大讚George肯學兼態度誠懇，其中一場戲更主動提出重拍，George解釋是因為覺得表演未夠好，於是翌日與導演商量重拍，問到重拍效果如何，秋生表示：「差不多，其實第一次拍係OK，觀眾睇唔出，嗰日我講咗幾句，問佢點解唔係咁呢，佢呆呆哋，翌日提出重拍，後生好難得，有時你想幫佢都未必得閒，做唔到我覺得嘅要求係正常，但起碼佢肯做。」問到George會否跟秋生或蘇玉華學戲，他即賣口乖：「如果有機會當然非常好，其實同到兩位哥哥姐姐拍到戲，係袋到好多錢走。同姐姐有一場戲，都袋走好多錢。」

秋生與蘇玉華再演夫妻，但秋生對呢位老婆完全無印象，即被蘇玉華狂寸。（梁碧玲攝）

秋生上月在社交平台上載自彈自唱片段，並表示「New song coming soon 26年音樂奏」，他表示因忙於拍舞台劇，但新唱很快面世，問到會否與George合作，他說：「唔會，佢一跳舞我大濟，我無聽過佢唱歌，唔係否定佢歌藝，但我唔知佢唱邊類，我係唔識。」

秋生表示樂與Tyson合作。（梁碧玲攝）

秋生之前因狠批評Tyson Yoshi MV而引起網友討論， 事後游學修做中間人與二人溝通，並提出一齊合作拍些東西，由於「試當真」將在10月結業，到底能否成事，秋生表示：「個角色得一個鏡頭，好似都好無謂，不如下次多少少再合作，我係好樂意嘅，唔係惡意批評，可能辭不達意，我老人家，大家原諒我年紀大。」