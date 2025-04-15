李居明預測9月外遊最高危　香港最穩陣「已經貼咗地，冇得再衰」

李居明稱明年電影業很暢旺，對行業充滿信心。（葉志明攝）

屹立北角52年的「粵劇殿堂」新光戲院，今年3月因不獲業主續租而光榮結業，負責管理新光戲院的李居明今日（15日）正式公告租用嘉禾黃埔，並打造成新光黃埔。李居明大讚黃埔風水極佳，加上交通四通八達，與港鐵黃埔站零距離，又有充裕的泊車位，配套非常完善。他續稱︰「你如果行上新光三樓成80幾級樓梯，呢度由地鐵上去係零樓梯！」李居明表示將打造「新光黃埔」成「小紅館」，他指香港很欠缺少型劇場，屆時「新光黃埔」可以舉行小型音樂會，或劇團等表演團。

又將北角新光戲院的物品將會在「新光黃埔」展示。（葉志明攝）

李居明接受訪問時表示很支持年輕的電影人上映他們拍的電影，所以成立電影及粵劇兩大宣傳發展基金，每年一百萬，又坦言有5、6間戲院曾跟他接洽，但自己鍾情黃埔，問到今次投放了幾多錢，他說︰「我不嬲唔睇錢，淨係簽名，我會計小姐知，佢如果俾個數我睇，我應該會話即刻退休。」

李居明指9月外出旅遊才高危。（葉志明攝）

另外，坊間有唔少預測 7月出外旅行十分高危，尤其是日本，李居明預測9月才是最嚴重：「今年會有好多事，但香港會穩陣，因為香港已經貼咗地，冇得再衰，出面未衰慣可以再衰吓。」他提議去旅行，可以考慮揀吉日出發吉日返：「每個人嘅命唔同，但如果你想避開日本，去咗緬甸可能仲衰。」