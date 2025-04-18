林盛斌Bob曾演周星馳《少林足球》呢個角色　大學濃密頭髮片出土

林盛斌BOB與周星馳（星爺）兩個名字可說是不太相干，但原來BOB曾經有份在電影《少林足球》中出演其中一個經典角色﹗



BOB林盛斌三女能文能舞又得獎 曾赴歐洲鋼琴豎琴連奪冠軍

MC張天賦百萬歌酬婚禮唱3首歌 TVB男星竟能超越：真係100萬呀

BOB林盛斌入行多年，主要向主持方向發展。（影片截圖）

林盛斌BOB在社交網上載大學時期短片，當時正在就讀大學二年級，仍有濃密頭髮一臉稚氣的BOB，相當可愛。BOB留言：「大學二年班，電影《少林足球》公開招募演員，抱住見識吓嘅心態去試吓，跟住俾我過五關斬六將，最後符符碌碌地竟然被周星馳先生睇中咗，所以我就向學校請咗一個禮拜假，去番禺拍戲，客串做一個角色，就係喺沙地嗰場踢波戲，我做流氓隊嗰個隊長（即係跌咗士巴拿嗰個）但係因為劇組某啲原因，拍過嘅嘢要重新拍過，無奈地我已經要返香港繼續我嘅學業，所以唯有忍痛離開好好玩嘅劇組，而臨走前，我都同星爺致謝同告別。」

大學二年級的BOB林盛斌。（影片截圖）

大學二年級的BOB林盛斌。（影片截圖）

大學二年級的BOB林盛斌。（影片截圖）

大學二年級的BOB林盛斌。（影片截圖）

片中BOB向掌鏡的女同學深情對話，女同學問：「點解你唔拍完就返嚟？」林盛斌便略帶羞澀地說：「我知機會好難得，但我未做好心理準備。同埋我唔捨得你地，尤其是係你，尤其係你。」BOB留言：「而你睇緊呢條片，就係我返到學校之後，當時呢一位我暗戀緊嘅女同學，佢用部手機影住我，問我點解咁快返嚟，點解唔拍埋佢先走，跟住我就同佢講咗呢啲嘢………然後，佢有一段好長好長嘅時間都避開我。而家睇返當時嗰個衰樣同埋把聲，真係有啲cam。」