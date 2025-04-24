五索一原因竟出賣馬生於產房造型　公開絕密畫面大爆對方嚇到匿埋

現年34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，兩人拍拖九年，育有4名子女，住在男友送贈9000萬的麥當勞道豪宅，她亦經常炫富，高調大曬豪宅內景、名牌手袋及靚車等等。五索日前趁復活節假期於IG拍片分享了她生了5個小朋友猶如死過翻生的經歷，又表示：「另外一半又可能做埋啲豬隊友既支持，講埋啲唔應該講既嘢」，預告下條片將會講她的豬隊友馬生，大爆對方的豬隊友行為。

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）自從被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

兩人拍拖九年，五索5年生了4個小朋友。（IG@5kidsokma）

五索表示自己生了5個小朋友就似復活了5次。(ig圖片)

五索表示自己生了5個小朋友就似復活了5次。(ig圖片)

五索表示自己生了5個小朋友就似復活了5次。(ig圖片)

前日五索就發布了一條短片大爆馬生於產房的豬隊友行為，甚至把之前馬生現身產房的畫面大公開，今次這條片也是為慶祝她的IG粉絲人數到達10萬的里程碑，所以她表示自己不惜出賣馬生。五索於影片中表示馬生在她生小朋友時為她製造了很多麻煩，並公開了馬先生進產房的造型，片中可見他戴上口罩、耳塞、墨鏡和帽子。五索表示她每次練習呼吸時見到馬生這一身造型就會透不過氣。馬先生見到五索抱着他們的bb時，就問道「佢唔喊既？無無大嗌既？」，他又拒絕替bb剪臍帶，甚至走入廁所躲避，五索解釋是因為他太驚血。馬先生又買了杯麵、啤酒以及雪條給剛生完bb的五索吃，他自己從來不吃這些但就叫五索食，並對五索說：「最緊要你開心啊，我係咪好sweet呀？」

五索出賣馬生在產房的畫面。(ig圖片)

五索出賣馬生在產房的畫面。(ig圖片)

五索出賣馬生在產房的畫面。(ig圖片)

五索出賣馬生在產房的畫面。(ig圖片)

五索出賣馬生在產房的畫面。(ig圖片)

五索最後在影片結尾寫道：「特別宣布：為咗慶祝破十萬粉絲，才能出賣馬先生，今次佢一定嬲死了，我是冒着生命危險去絕密曝光這一條，下一次再出賣佢就要靠你哋再破二十萬了.....今次都唔知點收科.....驚驚」。