謝霆鋒演唱會｜冀聽潛龍勿用、活著Viva　港歌迷︰他出道看到現在

一連四場的謝霆鋒演唱會今晚（24日）起在啟德體育園主場館舉行，是主場館開幕後，首次有本地歌手舉辦演唱會。



有本地歌迷表示，由謝霆鋒出道便喜歡他至今，對於他成為「香港第一人」感到驕傲。被問到最想聽到謝霆鋒演唱會表演哪些歌曲，《潛龍勿用》、《活着viva》登上了歌迷們都「願望清單」。



藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼。當他唱經典歌《玉蝴蝶》時，場館天花投影多張蝴蝶，唯美浪漫。（葉志明攝）

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼。唱到《順流逆流》的《不是定理》時，謝霆鋒升上高台來了一段結他solo。（葉志明攝）

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼。來到電影主題曲部份，謝霆鋒與王嘉爾隔空合唱《愛最大》。（葉志明攝）

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼。當他唱到《怒火》和《對峙》時，有煙火效果。（葉志明攝）

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藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼，歌迷一早到場。有人展示謝霆鋒經典手勢。（廖雁雄攝）

謝霆鋒演唱會｜歌迷入場前舉機打卡作紀錄

謝霆鋒今晚起一連四晚在啟德主場館開個唱，成為首位踏進香港最新最大的場館開演唱會的本地歌手。演唱會7時半開場，臨近傍晚，會場外開始出現人潮，不少歌迷入場前都舉機與主場館拍照留念。

林先生對謝霆鋒成首名在啟德開演唱會港人感到驕傲。（廖雁雄攝）

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謝霆鋒演唱會｜歌迷：為謝霆鋒成首名在啟德開演唱港人感到驕傲

林先生表示，自己聽了謝霆鋒的歌已經很多年，雖然未必記得歌詞，但自認對他的歌十分熟悉，做到「琅琅上口」。他表示最期待在演唱會上聽到《活着viva》、《壞習慣》兩首歌曲。他又透露今次買了「企位」，至於入場後會否「High爆狂跳」，則要「睇吓控唔控制到自己」。

對於謝霆鋒成為「香港第一人」，林先生為與自己同一輩的歌手做到這件事感到驕傲，十分期待今晚的氣氛。

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼，歌迷一早到場，有內地歌迷戴了「謝霆鋒」三字簡體字的頭飾。（廖雁雄攝）

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼，歌迷一早到場，有內地歌迷在面塗上簡體字「鋒」字作應援。（廖雁雄攝）

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼，歌迷一早到場，有內地歌迷在手臂塗上「謝霆鋒」字樣。（廖雁雄攝）

簡先生表示，最想聽到謝霆鋒演唱「潛龍勿用」。（廖雁雄攝）

謝霆鋒演唱會｜歌迷：希望有特別嘢睇下

另一位本港歌迷簡先生則表示，由謝霆鋒一出道便留意他，形容自己係「睇住佢紅」，今次入場就是希望見證他成為「香港第一人」。至於願望歌單，他開出了《潛龍勿用》，而偶像才藝多多，「希望有特別嘢睇下。」

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謝霆鋒演唱會｜長情歌迷：今日心情十分緊張

買了企位的劉小姐下午2時來到會場，提早排隊希望盡早入場霸佔有利位置，觀賞偶像演出。已是謝霆鋒歌迷20多年的劉小姐又表示，今日心情十分緊張，又稱為免視線受阻，購票及取票後都有再三確認自己的門票不是「視線受阻」位置。