AlipayHK疑違規准賣Coldplay謝霆鋒周杰倫個唱黃牛票｜啟德體育園

啟德體育園本周六（3月1日）正式開幕，日後將成為大型體育及娛樂活動的舉辦場地，打頭陣包括Coldplay及謝霆鋒於4月舉行的演唱會，周杰倫6月底也會舉行三場。

啟德主場館受《公眾娛樂場所條例》規管，任何門票都不得超出原價銷售。惟近日內地「票牛網」旗下的香港公司Ticketebay，通過支付平台AlipayHK的購票頁面，容許客戶標售高於原價的演唱會門票，其中Coldplay演唱會原價2,099元的門票，索價7,258元，即高出2.5倍；同樣也可找到謝霆鋒及周杰倫演唱會「貴飛」。二手拍賣平台Carousell，也有用戶高價轉讓黃牛票。

有大律師指，相關平台有責任透過合約規管供應商，以商場格仔舖為例，店主及銷售員有責任確保寄賣的商品不涉及違法，不可能視而不見。

AlipayHK周二晚上（25日）已將相關門票下架，Carousell正採取行動處理違規標售的演唱會門票。Ticketebay自稱為一間二手票務平台，並不擁有及不提供相關門票，也無權干涉門票的交易價格，但會視乎嚴重程度，凍結、註銷或永久封禁違規帳戶。



▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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啟德體育園演唱會門票受條例規管 不得高於原價轉賣

啟德體育園將於本周六舉行開幕儀式，隨後英國天團Coldplay及本地知名歌手謝霆鋒，亦相繼在4月於啟德主場館舉行演唱會，近日網上更湧現大量黃牛票。惟早前文體旅局曾指，啟德體育園受《公眾娛樂場所條例》規管，任何人不得以超過該東主就活動所定的票價，售賣或遊說他人購買相關門票，一經定罪，可處罰款2,000元。

AlipayHK程式有得買演唱會門票 Coldplay尾場$7258超原價2.5倍

支付平台AlipayHK的小程序「去AlipayHK買演唱會飛」，也提供Coldplay及謝霆鋒的相關門票，亦有周杰倫6月底演唱會門票。

如Coldplay演唱會尾場定價2,099元的門票，索價7,258元，即高出2.5倍；至於謝霆鋒演唱會尾場定價1,380元的門票，則索價3,413元，亦高出1.5倍。

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門票供應商為Ticketebay 向用戶提供無票賠償等四大承諾

商品說明頁面顯示，該批門票由一間名為Ticketebay的供應商提供，聲稱提供四大服務保障，包括出票保真、價格優勢、無票賠償及專業售後。用戶只要選擇演出日期及門票類型，並確認訂單信息，再選擇配送方式及支付方式，便可完成購票。

Ticketebay去年在香港成立 屬於內地「票牛網」旗下品牌

翻查該供應商的官網，該公司名為頌品香港有限公司（Ticketebay），在2024年於香港成立，為內地票牛網旗下品牌，票務範圍涵蓋港澳臺及東南亞的各類現場活動，包括演唱會、話劇歌劇、體育賽事和音樂會等，又承諾向用戶提供「Easy buy easy go」（易買易去）的服務。

Carousell有用戶疑出售黃牛票，謝霆鋒演唱會兩張原價980元的門票，最低索價6,888元。（網頁截圖）

拍賣平台Carousell有用戶近$7000售謝霆鋒演唱會門票

另一邊廂，網上拍賣平台Carousell直至今午仍有多張黃牛票出售。例如有用戶拍賣兩張謝霆鋒4月25日的演唱會門票，兩張原價980元的門票，最低價為6,888元，即高出2.5倍，可選擇在港鐵宋王臺站面交。

大律師︰售票平台如商場格仔舖 有責任確保商品不違法

大律師李健志表示，由《公眾娛樂場所條例》所規管的場所，任何門票都不得超出原價銷售。一般而言，平台有責任透過合約規管供應商，以商場格仔舖為例，店主及銷售員有責任確保寄賣的商品不涉及違法，不可能視而不見。

李健志並認為，相關平台的用戶數目眾多，應設立團隊定時監察售票情況，並提醒用戶小心假貨，若發現違例商品應立即下架，「唔可以再話扮唔知，唔關我事。」

周杰倫香港演唱會票務公司：對Ticketebay及Alipay保留一切追究權利

寶輝（中國）娛樂有限公司發聲明表示，周杰倫2025《嘉年華》世界巡迴演唱會香港站，只授權「CCCX票務系統」為唯一票務平台，其他渠道均屬非合法之銷售平台，並已全數售馨。

寶輝（中國）並發出嚴正聲明，將向Ticketebay、Alipay支付平台，以及任何未獲授權銷售該演唱會門票的平台，保留一切追究權利，並提醒消費者切勿經未獲授權的銷售平台購買門票。

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AlipayHK︰已經將相關售票平台下架 無法再買賣

AlipayHK回應指，商戶進駐平台時已被要求符合法規，並會持續檢視其服務的合規性。根據與商戶達成的協議，若發現涉嫌違規行為，有權要求供應商採取相應措施。

AlipayHK已經將相關售票平台下架，等待進一步調查，所有相關門票無法再買賣，以保障用戶權益及確保營運合法合規，並呼籲商戶加強自身規管，一同為港人提供更好的服務。

Ticketebay在2024年於香港成立，為內地票牛網旗下品牌。（官網截圖）

Ticketebay︰擔任中間角色 無權干涉門票價格

AlipayHK的供應商Ticketebay回應指，該公司是一間二手票務平台，主要為用戶提供售票、轉票的信息發布服務，同時會審驗門票的真實性；又稱平台擔任居間方角色，由買賣雙方用戶根據自主的選擇轉換門票，「平台並不擁有，也不提供相關門票，也無權干涉門票的交易價格。」

Ticketebay又指，若發現有用戶違反《公眾娛樂場所條例》規定的行為，以不合理的價格轉票，根據平台《用戶協議》規定，將視乎嚴重程度採取不同措施，例如凍結或註銷相關違規帳號，甚至永久封禁等，以規範用戶的行為。

Carousell︰一直採取行動移除相關門票 籲用戶檢舉可疑商品

Carousell發言人回應指，致力為用戶提供安全且值得信賴的交易平台，並詳細列出了禁止及限制刊登的違禁品清單，當中包括炒賣高於面值的休閒娛樂門票，並一直採取行動移除相關門票，以及不斷掃瞄平台發現違規商品。

Carousell鼓勵用戶購買門票時需要多加小心，若發現任何可疑商品，可通過App或網站的「檢舉產品」功能，管理員團隊將於24小時內調查，又指用戶主動檢舉可疑商品及用戶，可有助締造出活躍的買賣社群。