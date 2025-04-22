謝霆鋒演唱會2025｜啟德體育園周四至周日不設泊車位　勿駕車前往

香港歌手謝霆鋒將於本月24至27日晚上於啟德體育園舉行演唱會，運輸署今日（22日）表示，屆時體育園附近一帶的交通預期會較繁忙，呼籲觀眾乘搭公共交通工具，避免駕車前往；體育園在該段日子將不設泊車位。



體育園亦會實施特別交通及運輸安排便利觀眾往返。運輸署指過境旅客應預早計劃行程，並盡量使用港鐵服務；計劃使用過境巴士服務返回內地的旅客應及早購票。署方又表示，不同交通工具均有特別安排。



謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會2025宣布終極加場。

謝霆鋒進軍啟德舉行《進化 Evolution》演唱會2025。

港鐵將於演唱會的散場時段加密屯馬綫和東鐵綫北行的班次，並安排空載列車應對額外需求：

過境旅客可經大圍站接駁東鐵綫，往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出；

未能乘搭最後一班列車往羅湖站的旅客，可乘搭東鐵綫往上水站，轉乘九巴第276B或N73號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回內地。



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演唱會的散場時段將有兩條特別巴士路線，分別：

往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，以及港珠澳大橋香港口岸／機場；

連同前往港九新界各主要地區的路線，宋皇臺道上落客區提供共11條特別巴士路線：



謝霆鋒演唱會期間，連同前往港九新界各主要地區的路線，宋皇臺道上落客區將提供共11條特別巴士路線。（政府新聞網截圖）

過境旅客：

體育園公司於演唱會的散場時段安排過境巴士服務，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸返回內地。乘客需預先購票（散場後不設現場售票），票務詳情以營辦商網頁為準。兩間營辦商分別為永東直巴及中旅巴士。



演唱會舉行當晚將設直通巴往深圳皇崗口岸。（資料圖片/黃浩謙攝）

運輸署特別提到，演唱會期間預計有大量過境旅客在散場後返回內地，落馬洲／皇崗口岸將會十分繁忙，過境時間會較長。為保障公共交通服務暢順，旅客應盡量使用於晚上10時59分前由宋皇臺站，以及11時01分前由啟德站開出的港鐵列車，前往大圍站接駁東鐵綫經羅湖站返回內地。如有需要，落馬洲／皇崗口岸將設公共交通專用通道

的士：

宋皇臺道上落客區每日下午2時至午夜12時開放予的士上落客；

至於進場時段，體育園公司會開放啟德主場館和啟德體藝館的士落客區，只供落客。



運輸署最後提醒觀眾，應留意場地廣播和「離場易」平台提供的實時資訊，以及經運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式、電台和電視台發放的最新交通消息。