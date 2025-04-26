影帝眼窩凹陷勁憔悴突暴瘦如變紙片人　曾獲法國頒獎竟惹誤會被鬧

現年47歲的內地影帝劉燁畢業于中央戲劇學院，演過不少港人熟悉的電影如：《茉莉花開》、《滿城盡帶黃金甲》、《南京！南京！》、《保持通話》、《解救吾先生》等，但相信香港觀眾對他最有印象的，可能是他與一對混血兒女劉諾一和劉霓娜，於2015年參與人氣親子真人騷節目《爸爸去哪兒第三季》。囝囝諾一出名靚仔，仿如漫畫中的小王子，囡囡霓娜現在也是一名小美人，完美遺傳了爸媽的優良基因，隨時成為演藝圈新血。

劉燁與老婆。

劉燁一家四口。

劉燁一家四口。

劉燁有樣有演技，然而他最近出席品牌活動時被指暴瘦到幾乎認不出來。日前，有網民在社交網上晒出多張劉燁出席上海車展的照片，並留言寫道：「劉燁怎麼瘦成這樣了？許久不見，竟然瘦成了紙片人……這是又為了哪個新角色啊？」相中可以看到劉燁身穿白色襯衫配淺灰色西裝外套以及米白色長褲，又高又瘦的他瘦得有如紙片人似的，他臉上的顴骨凸出且眼窩深陷，黑眼圈和眼角皺紋，加上面色鐵青令他看來相當憔悴，第一眼差點認不出來。不少網民都紛紛留言擔心他的身體健康：「瘦得太嚇人了，是不是生病了？」、「感覺像是糖尿病的消瘦」。

劉燁被指瘦到變紙片人。(小紅書)

劉燁被指瘦到變紙片人。(小紅書)

劉燁被指瘦到變紙片人。(小紅書)

劉燁被指瘦到變紙片人。(小紅書)

劉燁於2018年4月曾與老婆和女兒一同到法國尼斯出席「榮譽市民」授予儀式，並接受稱號，事後被不少還未了解狀況的網民誤以為他移民了，捨棄了中國國籍，更直言怒指「叛國」、「有中國人不當當外國人」。其實法國尼斯市政委員會頒發的「榮譽市民」並沒規定對象必須是法國國籍，且授予劉燁的用意是讚揚他夫婦二人對中國與尼斯的友誼、旅遊、文化交流作出貢獻，更重要的是全球目前只有33人獲授法國尼斯「榮譽市民」稱號，而劉燁是當中唯一一位中國人。