金像獎2025｜谷垣健治兩奪最佳動作設計：夢想成為香港電影一份子

《第43屆香港電影金像獎》今晚（27/4）隆重舉行，「最佳動作設計」由倉田保昭頒發，在頒獎前，他更施展一招原地踢腿，技驚四座，並揚言：「我對香港動作電影感到非常自豪」。而該獎最後則由「同鄉」日本武指谷垣健治憑《九龍城寨之圍城》大熱奪得，這也是他繼2022年《怒火》後，再次奪得該殊榮。

倉田保昭頒獎前施展一招原地踢腿，可謂寶刀未老。（梁碧玲攝）

倉田保昭表示對香港動作電影感到非常自豪。（電視截圖）

谷垣健治從恩師倉田保昭手中奪過獎項，他全程用廣東話發表得獎感受，谷垣健治稱雖然攞過很多獎，但攞這個獎特別開心，「可能你們不知道我的感受，1989年的時候，倉田先生在日本已經是武術大師，那時我的夢想是有一日成為香港電影人一份子。」獲得全場掌聲。

谷垣健治從恩師倉田保昭手中奪過獎項。（電視截圖）

武指谷垣健治憑《九龍城寨之圍城》大熱奪得「最佳動作設計」。（電視截圖）

谷垣健治續言現在自己都算是一個香港電影人，之後他搞笑攞出「貓紙」，解釋因為要多謝很多人。谷垣健治要多謝倉田先生帶他入行，教他一生能用的動作技巧：「多謝香港金像獎協會，多謝香港動作協會，多謝《九龍城寨之圍城》這套戲的每一位，導演組、副導演組、道具組、燈光組、場務、茶水等，有他們配合才拍得出好的東西。」

谷垣健治特別多謝太太支持。（電視截圖）

導演鄭保瑞為谷垣健治得獎感到開心。（電視截圖）

另外，谷垣健治除了特別多謝鄭保瑞導演和監製莊澄等拍攝團隊成員外，也特別感激太太，「拍這套戲的時候，因為疫情成個月都回不了家，今晚帶住這個獎回去都算有交代。」谷垣健治也不忘多謝甄子丹，多年來肯教他和給他很多學習和實踐的機會。最後谷垣健治承諾以後無論大budget還是小budget，都會拍出高質素的動作電影。

谷垣健治也不忘多謝甄子丹，多年來肯教他和給他很多學習和實踐的機會。（節目截圖）