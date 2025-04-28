金像獎2025得獎名單｜劉青雲衛詩雅封帝后　《城寨》9獎成大贏家

2025年香港影壇年度盛事《第43屆香港電影金像獎》於昨晚（27/4）假文化中心隆重舉行，全晚共頒發19個獎項。本屆影帝、影后、男女配角及最佳電影獎項競爭極為激烈，最終《九龍城寨之圍城》獲9大獎項成為大贏家。



金像獎2025得獎名單

許恩怡擔任開場嘉賓。（直播畫面）

許恩怡擔任開場嘉賓。（直播畫面）

19:32/ 頒獎典禮準時開始，許恩怡為開場表演跳舞，王菀之驚喜現身獻唱《水百合》。

王菀之驚喜現身獻唱《水百合》。（直播畫面）

19:42/ 梁朝偉擔任頒獎嘉賓亮相頒發「最佳新演員」，最終由蘇文濤憑《爸爸》奪得獎項。

梁朝偉擔任頒獎嘉賓。（直播畫面）

蘇文濤在梁朝偉手上奪得獎項。（直播畫面）

蘇文濤奪「最佳新演員」獎項。（直播畫面）

19:48/ 首次執導的Robin Lee憑《香港四徑大步走》奪得「新晉導演」。

Robin Lee首次執導就奪得「新晉導演」獎項。（直播畫面）

20:03/ 姜小亮、韓冬青奪得「專業精神獎」。

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20:10/ 王丹妮擔任頒獎嘉賓現身，頒發紅地氈「最佳衣著獎」，獎項由陳法拉及盧鎮業奪得。另外，已故余家安與葉嘉茵憑《九龍城寨之圍城》奪得「最佳服裝造型設計」。

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20:17/ 林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮憑《九龍城寨之圍城》奪得「最佳視覺效果」大獎。

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20:24/ 麥國強、周世鴻憑《九龍城寨之圍城》奪得「最佳美術指導」，而麥國強是第二次奪得該獎項。

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20:41/ 姚俊軒、張文愷、杜本立憑《九龍城寨之圍城》再奪技術獎「最佳音響效果」。

20:45/ 倉田保昭驚喜以嘉賓身份亮相，頒發「最佳動作設計」，最終獎項由谷垣健治憑《九龍城寨之圍城》奪得。谷垣健治奪過獎項後，表示夢想成為香港電影一份子，如今已達成夢想，第二度奪得該獎項。

倉田保昭驚喜以嘉賓身份亮相。（直播畫面）

倉田保昭頒發「最佳動作設計」予谷垣健治。（直播畫面）

谷垣健治第二度奪得「最佳動作設計」。（直播畫面）

21:04/ 林青霞驚喜亮相擔任頒獎嘉賓，向徐克、施南生頒發「終身成就獎」。

徐克、施南生奪得「終身成就獎」。

林青霞擔任頒獎嘉賓。（直播畫面）

林青霞擔任頒獎嘉賓。（直播畫面）

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21:21/ 鄭兆強憑《九龍城寨之圍城》奪得「最佳攝影」。

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21:27/ 《老狐狸》奪得「最佳亞洲華語電影」。

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21:30/ 張嘉輝憑《九龍城寨之圍城》再奪得技術大獎「最佳剪接」。

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21:35/ 朱栢康憑《破·地獄》奪得「最佳男配角」。

朱栢康激動落淚。（直播畫面）

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22:00/ 朱芸編憑《破·地獄》奪得「最佳原創電影音樂」，女友COLLAR成員Winka陳泳伽亦有到場支持男友。

朱芸編憑《破·地獄》奪得「最佳原創電影音樂」。（直播畫面）

女友COLLAR成員Winka陳泳伽亦有到場支持男友。（直播畫面）

22:04/ 林家謙憑《普渡眾生》奪得「最佳原創電影歌曲」。

林家謙憑《普渡眾生》奪得「最佳原創電影歌曲」。（直播畫面）

22:08/ 張家輝與陳法拉以《贖夢》的瘋癲造型驚喜現身，頒發「最佳編劇」，獎項最終由陳茂賢及鄭緯機憑《破·地獄》奪得。

張家輝與陳法拉以《贖夢》的瘋癲造型驚喜現身。（直播畫面）

張家輝與陳法拉以《贖夢》的瘋癲造型驚喜現身。（直播畫面）

陳茂賢及鄭緯機憑《破·地獄》奪得「最佳編劇」。（直播畫面）

22:26/ 吳彥祖及曾國祥以頒獎嘉賓身份亮相，頒發「最佳女主角」，影后最終由衛詩雅憑《破·地獄》奪得。

衛詩雅大熱奪得影后。（直播畫面）

醫生老公哭成淚人。（直播畫面）

朱栢康亦感動得爆喊。（直播畫面）

22:41/ 劉青雲憑《爸爸》第四度奪得「最佳男主角」。

劉青雲再奪影帝。（直播畫面）

22:51/ 《九龍城寨之圍城》奪「最佳電影」。